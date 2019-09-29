syria edu تردد قناة سوريا التربوية السورية على نايل سات وعرب “سات سبتمبر 2019” التربوية...

تردد قناة سوريا التربوية السورية والتي يتعاظم البحث عنها مع دخول العملية التعليمية حيز الدراسة، نستعرض معكم تردد قناة سوريا التربوية السورية والتي بدأت بثها مؤخرا على نايل سات وعرب سات، ومنذ انطلاق بث قناة سوريا التربوية، وجدنا تنامي وتعاظم قي عمليات البحث عن تردد القناة من قبل أبناؤنا الطلاب والطالبات، فما كان منا إلا إعداد هذا التقرير عن تردد قناة سوريا التربوية، وذلك حتى نوفر عليكم عناء ومشقة البحث عن تردد قناة التربوية السورية على نايل سات، فقد أصبحت قناة التربوية السورية بحق القناة التعلمية المميزة بالوطن العربي، وأصبحت القناة تحظى بمتابعة كبيرو، وذلك يرجع لما تقدمه القناة من خدمة تعليمية غاية في التميز.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة سوريا التربوية تميزت بكونها قناة تعليمية من الطرز الفريد، حيث تتناول القناة العملية التعلمية السورية بجدية، وذلك من خلال محتوى تعليمي شيق، واستطاعت القناة في فترة وجيزة أن تجتذب قطاع عريض من الطلاب والطالبات في مراحل دراسية مختلفة، وذلك من خلال شرح المناهج التعليمية للسنوات الدراسية المختلفة بأسلوب متميز وجذاب.

تردد قناة سوريا التربوية على نايل سات وعربسات

تردد قناة سوريا التربوية التعليمية على النايل سات:-

التردد 11602 الاتجاه افقي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 5/6 القمر النايل سات