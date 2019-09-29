تردد القناة الجزائرية الثالثة A3 على النايل سات لمتابعة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في...

يبحث الكثير من المشاهدين حالياً عن التردد الخاص بالقناة الجزائرية الثالثة A3 على القمر الصناعي النايل سات،الخاصة بالتلفزيون الجزائري وهي تعتبر القناة الرسمية للدولة،القناة الجزائرية الثالثة قناة محلية تابعة للمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري، بدأ بثها منذ 21 عام تحديداً في نوفمبر 1998 واُفتتحت رسمياً في يوليو 2001 وحتى ذلك الحين وهي تشهد نجاحاً ومتابعة من قبل الكثيرون من مختلف أنحاء العالم.

يتم بث القناة الجزائرية الثالثة A3، عبر عدة أقمار صناعية هي النايل سات والعرب سات والهود بريد ووان أس أس، وهي من أهم قنوات المنوعات التي يبثها التلفزيون الجزائري، وتذيع القناة بصورة مجانية مباريات كرة القدم التي تقام بين فريقين احداهما جزائري وعلى الأرض الجزائرية دون حقوق ملكية للقنوات المالكة لكبرى البطولات الهامة كالكونفدرالية والبطولة الأفريقية وغيرها.

متابعة مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

يستضيف فريق شباب بلوزداد الجزائري مساء الأحد على أرضه نادي بيراميدز، في إطار بطولة الكونفدراية الأفريقية، وتذاع المباراة في تمام السابعة إلا الربع بتوقيت القاهرة، على أرض ملعب 5 يوليو بالعاصمة الجزائر، والمباراة مذاعة على شاشة القناة الجزائرية الثالثة بصورة مجانية.

برامج ومنوعات القناة الجزائرية الثالثة A3

تتنوع البرامج والأحداث الذي تذاع عبر شاشة القناة الجزائرية الثالثة بما يتماشى مع ما يطلبه الجمهور، فتتنوع البرامج بين الإخبارية تارة والسياسية تاره أخرى وصولاً للأخبار الرياضية والإقتصادية، وأيضاً عدد من البرامج العامة الأخرى في مختلف المجالات التي تذاع على التلفزيون بوجه عام، وأيضاً تذيع القناة بشكل مباشر جميع مباريات الدوري المحلي الجزائري.

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يمكن لجميع المشاهدين متابعة البث الحي للقناة الجزائرية الثالثة عبر مختلف الأقمار الصناعية بعد ضبط ترددها على أجهزة استقبال القنوات، والاستمتاع بمشاهدة البرامج بصورة مجانية بدون تشفير ودون الحاجة لدقع اشتراكات شهرية مرهقة، والقناة تبث 7/24 دون توقف، وهي لا تقتصر على دولة الجزائر فقط بل يمكن مشاهدتها من مختلف أنحاء العالم.

ترد القناة الجزائرية الثالثة A3

القمر التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز نايل سات 11680 H 5/6 2500

مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد

يلتقي فريق بيراميدز مع فريق شباب بلوزداد الجزائري، بمباراة هامة في إطار اياب دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الافريقي “الكونفدرالية”، وكانت مباراة الذهاب بين كلا الفريقين قد أقيمت على أرص ملعب ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لكل فريق.