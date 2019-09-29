تردد قناة عزام Azam TV الرياضية “تحديث سبتمبر 2019” الناقلة مباريات الأدوار التمهيدية...

ظهر في عالم القنوات الرياضية الفضائية حديثاُ تردد قناة عزام Azam TV الزنزبارية الرياضية وأصبح تردد قناة عزام محل بحث الكثيرين من كل عشاق كرة القدم العربية والأفريقية، حيث تنقل قناة عزام الكثير من المباريات الهامة في البطولة الأفريقية، وبالفعل بدأت القناة في بث مباريات الأدوار التمهيدية والتي يكون أحد طرفيها فريق من زنزبار،وتوسعت القناة في بث مباريات أخرى عديدة، ويتابع الكثير من الجماهير السودانية البحث عن تردد قناة عزام بعد أن تأكد أن قناة عزام هي إحدى القنوات التي ستنقل مباراة الهلال والجيش الزنزباري في مباراة الإياب من دور 64 التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، المباراة التي حل فيها الهلال السوداني ضيفا على فريق وبطل زنزبار.

وتجدر الإشارة إلى أن تردد ١٢٠٧٣ على بدر ٤ تعرض لتشويش شديد ففصلوه، ثم أعطونا تردداً بديلاً أكثر أمناً هو ١٠٧٣٠ على بدر ٥. فالتردد الأول قد يشوش عليه من جديد وهناك العديد من قنوات عزام الرياضية سنوردها في هذا التقرير.

تردد قناة عزام Azam TV الرياضية

باقة قنوات عزام الرياضية

101Azam One Advertisements

105Azam Sports HD

106Azam Sports 2

وتتبع قناة عزام أحد أكبر وأشهر الأندية في جزيرة زنجبار والتي تعتبر من أهم القنوات الرياضية هناك، وتقوم قنوات عزام بنقل وبث العديد من المباريات والأحداث الرياضية الهامة التي تقام بجزيرة زنجبار، هذا ويذكر أن قنوات بى إن سبورت تنقل بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019 من دور المجموعات أو دو 16، وعليه مباريات دور 64 ودور 32 من حق الأندية أن تسوقها لأي قناة ترغب في بث المباريات مقابل العرض المالي الأفضل.

Azam One MPEG-4

Nagravision 101 1012 1013 Eng AAC M Sultan

140831

Azam Two MPEG-4

Nagravision 102 1022 1023 Eng AAC

1024 Swa AAC Suraj

170419

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وتجدر الإشارة إلى أن أن نادي الهلال السوداني قد تمكن من الفوز على بطل زنزبار بنتيجة 4-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان، أما عن تردد قناة عزام الرياضية فيتم بثها على قمر أوتلسات فقط هو 11387 أفقي 45000، ولا يوجد تردد لقناة عزام على النايل سات.