“عندنا هنا ” الآن تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية 2019 الناقلة لمباريات الدوري...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال عن التردد الجديد لقناة الوطنية التونسية الرياضية، التي يزداد البحث عنها من خلال محركات البحث المختلفة على شبكة الأنترنت، لما تقدمه القناة من محتوى متميز استطاعت من خلاله جذب المتابعين لها داخل دولة تونس وفي سائر الوطن العربي الكبير، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث تردد للقناة وأهم الحقوق التي تمتلكها.

قناة الوطنية التونسية الرياضية هي قناة رياضية متخصصة، تقدم العديد من البرامج والمباريات التونسية، سواء مباريات الدوري التونسي الممتاز أو مباريات المنتخب الوطني التونسي.

تستكمل اليوم مباريات الجولة الرابعة من الدوري التونسي الممتاز، بلقاء يجمع بين الاتحاد المنستيري وفريق الإفريقي التونسي،ويسعى كلا الفريقين للفوز في المباراة لتجميع أكبر عدد من النقاط في بداية المسابقة، لأن المباريات في الدور الثاني سوف تكون صعبة على كل الفرق، ومن المتوقع أن نشهد لقاء قوي من الفريقين، كما يلتقي اليوم فريق النجم الرياضي الساحلي، مع فريق أشانتي كوتوكو الغاني، في مباراة العودة من دور أل 32 من دوري أبطال أفريقيا.

مباريات اليوم المنقولة عبر قناة الوطنية التونسية الرياضية

المباراة موعد المباراة المنافسة الاتحاد المنستيري* الإفريقي التونسي 16.00 بتوقيت تونس،17.00 بتوقيت القاهرة،18.00 بتوقيت السعودية الدوري التونسي الجولة الرابعة النجم الساحلي * أشانتي كوتوكو 16.00 بتوقيت غرينتش،18.00 بتوقيت القاهرة،19.00 بتوقيت السعودية دور أل 32 من دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية الجديد

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز الوطنية التونسية الرياضية 11658 نايل سات V 27500 الوطنية التونسية الرياضية 10795 نايل سات V 27500

أهم الفاعليات الرياضية التي تنقلها قناة الوطنية التونسية الرياضية

مباريات الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم. مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. مباريات الأندية التونسية في البطولات الأفريقية التي تقام في تونس. مباريات الألعاب الجماعية الأخري مثل كرة اليد والسلة والطائرة المقامة في تونس. البرامج التحليلية والأستوديوهات التي تسبق المباريات سواء للأندية أو المنتخبات التونسية.

وفي نهاية المقال متابعينا الأعزاء نرجو أن نكون وفقنا في تقديم معلومة مفيدة وصحيحة، تنال على رضائكم، ويتمنى موقعنا عرب فور نيوز لمتابعي قناة الوطنية التونسية مشاهدة ممتعة.