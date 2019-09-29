||تعرف على تردد القناة الثالثة المغربية الرياضية الناقلة لمباريات الدوري المغربي وشاهد مباراة المغرب...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام عرب فور هوست، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا اللقاء عن تردد القناة المغربية الثالثة الرياضية، التي يهتم بمشاهدتها الملايين من المغاربة والعرب، لما تقدمه القناة من محتوى متميز واستخدامها لأحدث المعدات والكاميرات، لإخراج أفضل صورة وأنقى صوت لمشاهديها في الوطن العربي.

قناة المغربية الرياضية الثالثة بدأ بثها يوم 16 من سبتمبر عام 2006، وهي ملك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتبث برامجها ومبارياتها من الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

أهم المباريات التي تنقلها القناة اليوم

المباراة موعد المباراة القناة الناقلة المنافسة سريع وادي زم*أوليمبك خربكه 17.00 بتوقيت القاهرة،18.00 بتوقيت القاهرة المغربية الرياضية الثالثة الأسبوع الثالث الدوري المغربي المغرب التطواني*نهضة الزمامرة 19.00 بتوقيت القاهرة،20.00 بتوقيت السعودية المغربية الرياضية الثالثة الأسبوع الثالث من الدوري المغربي

التردد الجديد للقناة المغربية الرياضية 3 على مختلف الأقمار الصناعية

القناة القمر الصناعي التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز المغربية الرياضية 3 نايل سات 11474 V 27500 المغربية الرياضية 3 عرب سات 12683 V 27500 المغربية الرياضية 3 هود بير 10873 V 27500

أهم الفاعليات التي تنقلها القناة الرياضية المغربية الثالثة