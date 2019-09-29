يلا ناو ◀️ تردد قناة ام بي سي 1 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لمتابعة أحدث البرامج والمسلسلات

تردد قناة ام بي سي 1 2019 , قناة 1 MBC واحدة من ضمن شبكة قنوات MBC الشهيرة، حيث تضم باقة متنوعة من البرامج والمسلسلات المتميزة، والتي جعلتها في مقدمة القنوات الأخرى المصرية بل على مستوى العالم العربي.

تم بث قناة MBC1 لأول مرة عام 1991، و استطاعت أن تتميز بالتنوع في برامجها من أجل جذب جميع أفراد الأسرة، فهي قدمت برامج رياضية لمحبي وعشاق المباريات الرياضية، بالإضافة إلى البرامج النسائية والاجتماعية التي تهتم بمشاهدتها كل ربة منزل.

تردد قنوات MBC 1 ام بي سي 1 على النيلسات ٢٠٢٠

تعرف على:

تردد قناة ام بي سي 1

يمكنك الآن استقبال تردد قناة أم بي سي 1 بمنتهى السهولة واليسر من خلال أي جهاز استقبال عبر القمر المتوفر لديك:

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تردد قناة أم بي سي 1 عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح التشفير 11470 عمودي 27500 5/6 مجاني

تردد قناة 1 MBC 2019 عبر القمر الصناعي عرب سات

التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح جودة القناة 11270 27500 عمودي 5/6 HD

أبرز برامج قناة أم بي سي 1 2019

قناة أم بي سي مصر من أشهر القنوات الفضائية في العالم العربي، لما تقدمه من محتوى فني وثقافي للمشاهدين، ولم تقتصر على البرامج فقط بل تعرض أحدث المسلسلات والأفلام الحصرية التي تمثل عرض أول لهم ومن هذه البرامج المميزة للقناة:

صباح الخير يا عرب:

عبارة عن برنامج صباحي يضم مجموعة متنوعة من الأخبار المحلية والعالمية، بالإضافة إلى أخبار الفن والفنانين، فهو برنامج شامل يقدم أخبار الرياضية والثقافية والأحداث المتنوعة في جميع المجالات.

برنامج كلام نواعم

برنامج مميز جداً للنساء وقد أحدث ضجة كبيرة علي قناة MBC 1 من خلال نسبة المشاهدة العالية من السيدات في الوطن، حيث يتحدث البرنامج عن كل ما يهم المرأة العربية.

برنامج صدي الملاعب

يعد من أفضل البرامج الرياضية على قناة أم بي سي 1، فهو مهتم بمناقشة القضايا الهامة التي يهتم بها الرياضيين والمعلقين في العالم العربي.