استقبل الآن ◀️ تردد قناة الحياة دراما على القمر الصناعي نايل سات وتابع أحدث المسلسلات العربية

استطاعت قناة الحياة دراما “الحياة مسلسلات سابقًا” أنا تجذب عدد كبير جدا من مشاهدي شاشة التليفزيون والمهتمين بمتابعة المسلسلات الرمضانية الحصرية، مما عمل على زيادة البحث عن تردد قناة الحياة دراما بعد إعلان شبكة قنوات الحياة عن تغيير اسم القناة من الاسم السابق والتي كانت تحت مسمى “الحياة مسلسلات” لتحمل اليوم اسم قناة “الحياة دراما”، والتي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي على مدار اليوم، وقد تخصصت القناة بعرض المسلسلات فقط كما شاركت في الماراثون الرمضاني السابق بثلاث مسلسلات جديدة وحصرية على شاشتها وهنا “البرنسيسة بيسة” و “هوجان” و “لآخر نفس”.

تردد قناة الحياة دراما

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تعرف على ترددات قنوات الآتية:

استقبل تردد قناة الحياة دراما

تبث قناة الحياة دراما والتي جاءت بديلة لقناة الحياة مسلسلات بعد تغيير الاسم الإعلامي للقناة، من خلال القمر الصناعي نايل سات بصورة مجانية دون تشفير أو تقطيع أو تشويش، وهي أحد القنوات التابعة لشبكة قنوات الحياة والتي تضم مجموعة من القنوات التليفزيونية والتي تعد من أهم القنوات التليفزيونية الموجودة حاليًا بسبب تميزها الدائم وحرصها على التطوير والتجديد المستمر، وكانت قناة الحياة دراما قد شاركت في السباق الرمضاني لهذا العام بعدد من المسلسلات بعضهم عرض بصورة حصرية على شاشتها بالإضافة إلى المسلسلات التي عرضتها القناة بالتزامن مع القنوات الأخرى، ويمكنكم استقبال القناة من خلال هذا التردد.

المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W Eutelsat 7 West A 12437 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني

الحياة دراما على قمر نايل سات الصناعي

تمكنت قناة الحياة دراما من جذب الكثير من الجمهور ومتابعي المسلسلات في مصر والوطن العربي، مما ساعد على جعلها واحدة من القنوات الأكثر مشاهدة غلى شاشة التليفزيون، واشتهرت القناة بلون شعارها الأزرق والذي بسببه أطلق الكثير على القناة اسم “الحياة الزرقاء”، كما استطاعت مجموعة قنوات الحياة حصد العديد من الجوائز سواء المحلية أو العربية بسبب تميزها الدائم والتفوق المستمر وحرصها على تلبية رغبات الجمهور لتكون وجهتهم الأولى.