تردد قناة mbc5 الجديدة في الخليج العربي و مصر وشمال أفريفيا وأهم البرامج التي تقدمها القناة

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تردد قناة mbc5 الجديدة في الخليج العربي،أحدث قناة من مجموعة كبيرة من قنوات إم بي سي موجه في الأساس إلى المغرب العربي وكذلك للعالم العربي جميعاً حيث تقدم مجموعة من البرامج بنكهة عربية مغربية تشمل الفنون والثقافة والأحداث اليومية وكذلك برامج لاهتمامات الأسرة وغيرة من البرامج القوية التي عودتنا عليها إم بي سي في باقي الفضائيات التابعة لها
تردد قناة mbc5 الجديدة في الخليج العربي
القمر العربي نايل سات:_
_التردد:11559 عمودي.
_معدل الترميز27559 .
معامل الخطأ 6/5 .
تردد قناة MBC5 على العرب سات بدر 5
- بدر 5 التردد12284 .
- معدل الترميز 27500 .
- معامل الخطأ 5/6.
برامج قناة إم بي سي ثانك
برنامج أسرار النساء.
برنامج الدار داركم.
برنامج حلي بالك من فيفي.
برنامج جوابك دهب.
برنامج خالد وأصحابه.
برنامج ساعة سعيدة.
برنامج مسرح المغرب.
برنامج جلسة مع نجاة.
برنامج سترايك مع حمزة الفلالي.
برنامج ذا فويس الموسم الخامس.