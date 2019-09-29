تردد قناة mbc5 الجديدة في الخليج العربي و مصر وشمال أفريفيا وأهم البرامج التي تقدمها القناة

تردد قناة mbc5 الجديدة في الخليج العربي،أحدث قناة من مجموعة كبيرة من قنوات إم بي سي موجه في الأساس إلى المغرب العربي وكذلك للعالم العربي جميعاً حيث تقدم مجموعة من البرامج بنكهة عربية مغربية تشمل الفنون والثقافة والأحداث اليومية وكذلك برامج لاهتمامات الأسرة وغيرة من البرامج القوية التي عودتنا عليها إم بي سي في باقي الفضائيات التابعة لها

تردد قناة mbc5 الجديدة في الخليج العربي

القمر العربي نايل سات:_

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_التردد:11559 عمودي.

_معدل الترميز27559 .

معامل الخطأ 6/5 .

تردد قناة MBC5 على العرب سات بدر 5

بدر 5 التردد 12284 .

12284 . معدل الترميز 27500 .

معامل الخطأ 5/6.

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