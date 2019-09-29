“إعرف” تردد قناة الوطنية التونيسية الرياضية 2019 على القمر الصناعي نايل سات / لمتابعة...

تعتبر قناة الوطنية التونسية الرياضية، من القنوات المهمة علي الساحة الرياضية،التي حازت على حب المشاهدين التونيسين والعرب عموماً، حيث تنقل مباريات الدوري التونسي ومباريات المنتخب التونسي، التي يشارك فيها داخل تونس وخارجها، وتمثل قناة الوطنية التونسية الرياضية، أهمية لمحبي وعشاق الرياضة بمختلف أنواعها بوجه عام، وعشاق الدائرة المستديرة كرة القدم بوجه خاص، هذه الرياضة التي أسرت العديد من عشاقها، وأصبحت هي الأهم على مستوي العالم.

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية، يبحث عن تردد القناة عدد كبير من محبي الرياضة وخاصةً عشاق متابعة مباريات كرة القدم، وهي القناة الناقلة للدوري التونسي في موسمه الجديد 2019-2020، وتقام اليوم عدد من المباريات بين الفرق التونسية في إطار مباريات الأسبوع الرابع، بالإضافة للمباريات التي يشارك فيها فريق تونسي في البطولات العالمية الهامة، ومنها بطولة دوري أبطال إفريقيا الذي يشارك فيها عدد من الفرق الإفريقية ومنها التونسية، وبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

مباريات اليوم

الملعب التونسي/ النجم الرياضي بالمتلوي “الدوري التونسي” الساعة 4 عصراً الأسبوع الرابع حمام الأنف/ هلال شابة “الدوري التونسي” الساعة 4 عصراً الأسبوع الرابع الافريقي التونسي/ الإتحاد المنستيري “الدوري التونسي الساعة 5 مساءً الأسبوع الرابع النجم الساحلي/ اشانتي كوتوكو “دوري أبطال إفريقيا” الساعة 6 مساءً عودة دور ال32 الصفاقسي/ نادي بارادو “الكونفيدرالية الإفريقية” الساعة 7 مساءً عودة دور ال32

تهتم قناة الوطنية التونسية الرياضية، بنقل مباريات الدوري التونسي والمباريات، التي يشارك فيها المنتخب التونسي ويتابعها الجميع، في تونس وفي شمال أفريقيا والوطن العربي، وتضم مجموعة متميزة من مقدمي البرامج الرياضية والمحللين الرياضيين، من خلال إستديوهات لتحليل المباريات وتوضيح الفنيات.

تردد قناة الوطنية التونسية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 2019

التردد الإستقطاب معامل الترميز القمر الصناعي 10795-11658 v 27500 نايل سات

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تبث قناة الوطنية التونسية الرياضية، إرسالها مجاناً وعلي مدار اليوم، ولذلك نوفر لكم التردد الصحيح من خلال موقعنا، لسهولة ضبطها ومتابعتها، حيث أن متابعيها في زيادة يوماً بعد يوم، لإهتمام القناة بمشاهديها وتقدم كل جديد ومميز، وتنقل أهم المباريات والفاعليات التي يهتم بها الشباب التونسي والعربي، والقناة تجدد من نفسها وتعمل علي الظهور بشكل راقي ومميز، لتنافس القنوات الأخري التي تعمل في مجال الرياضة.