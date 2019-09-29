استقبل الآن تردد قناة براعم للأطفال على الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعة أحدث برامج الأطفال

تعد قناة براعم المخصصة للأطفال من أهم القنوات التي تبث على شاشة التليفزيون حيث تمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية عريقة منذ انطلاقها أول مرة في عام 2009، وأصبحت من أقوى القوات المتخصصة في عرض المحتوى الترفيهي والتعليمي الموجه للأطفال من سن ثلاث إلى ستة سنوات، وذلك بسبب البرامج التي تقدمها على شاشتها، كما تقدم برامجها على موقع المشاهدات الأشهر “يوتيوب” وتبث القناة عبر ثلاثة أقمار صناعية مختلفة والذي عمل على انتشار القناة بشكل كبير جدا في جميع أنحاء الوطن العربي، ونقدم لكم في السطور التالية تردد قناة براعم للأطفال على الأقمار الصناعية، فتابعونا..

تردد قناة براعم للأطفال

بدأت قناة براعم للأطفال بثها لأول مرة في عام 2009 بشكل مجاني غير مشفر على مختلف الأقمار الصناعية الموجودة، ولكنه قد تم ضم القناة منذ عدة أعوام إلى مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية والمشفرة التي تحتاج لدفع اشتراكات شهرية لمشاهدة القناة بصورة طبيعية وبجودة عالية، وتقدم القناة على شاشتها الكثير من البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال بصورة ترفيهية تعمل على زيادة الوعي لدى الأطفال في أوائل العمر، بالإضافة إلى نشرها للعديد من العادات الصحيحة من خلال برامج الرسوم المتحركة، ويمكنكم استقبال تردد القناة بعد دفع الاشتراك الشهري من خلال هذه الترددات:

القمر التردد FEC/SR عرب سات 10930 (H) 27500 – 2/3 هوت بيرد 12558 (V) 27500 – 3/4 نايل سات 10930 (H) 27500 – 3/2

قناة براعم للأطفال

تقدم قناة براعم للأطفال برامجها على مدار اليوم دون انقطاع أو تشويش والعديد من الأغاني التعليمية البسيطة التي تعمل على جذب انتباه الأطفال وحبهم لمشاهدة القناة بصورة دائمة، ومن ضمن البرامج التي تذاع حاليًا على شاشة قناة براعم الفضائية، برنامج “أحلى صباح، و”المرح ألوان” و”حروف ورسوم” و “نام القمر” وغيرهم من البرامج الترفيهية المختلفة والمسلسلات التعليمية من خلال الرسوم المتحركة التي يفضلها الأطفال وذلك بغرض بث العادات والسلوك الصحيحة داخل الأطفال وبصورة تناسب عمر الطفل الصغير.