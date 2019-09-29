تردد قناة Nat Geo Kids AD ناشونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي “جميع قنوات الأطفال” سبتمبر 2019...

أصبح تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي “Nat Geo Kids Abu Dhabi” من أشهر الفضائية الوثائقية الخاصة بالطفل العربي، وتبث القناة محتواها وبرامجها المميزة على القمر نايل سات بجودة ووضوح، كما تتميز قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز بالبث المباشر تبث لبرامجها على مدار الساعة يوميا بدون انقطاع أو تشويش، وقناة ناشونال جيوغرافيك كيدز تولي كل اهتماماتها بتثقيف الطفل العربي أينما وجد، وذلك بفضل محتواها التثقيفي المتميز، أما عن ملكية القناة،فهي تابعة لمجموعة قنوات ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي.

وتجدر الإشارة أن قناة ناشونال جيوغرافيك كيدز قد أوجدت لنفسها انتشار واسع ورواج كبير بين أطفال الوطن العربي من مشرقه لمغربه، أما عن السمة الرئيسية لمحتوى القناة هي البرامج الوثائقية التثقيفية المتخصص، أما عن متابعي القناة، فتحظى القناة باهتمام جميع الفئات العمرية للأطفال وتتعداها للكبار أيضا، فقد استطاعت القناة بفضل تميزها ومحتواها الفريد أن تجذب جميع أفراد الأسر العربية أمام شاشتها، وتقوم القناة ببث برامج متميزة وممتعة وجذابه.

وقد لاحظنا تنامي وتتزايد في عمليات البحث عن تردد القناة، لذلك فقد أخذنا على عاتقنا إعداد هذا التقرير والذي من خلاله سنعرض معكم ترددات القناة، وكذلك سنستعرض أيضا أهم برامجها، وكذلك أيضا مواعيد عرض برامج القناة اليومية، وذلك من خلال رابط يتم تحديته يوميا، وهذا الرابط خاص بمواعيد البرامج التي تعرضها القناة يومياُ، فيمكن من خلال فتح رابط جدول البرامج اليومي التعرف على مواعيد برامج القناة، مع العلم أن المواعيد بتوقيت الإمارات.



جدول البرامج اليومي

أما عن لغة عرض قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز، فتقوم القناة بعرض برامجها باللغتين العربية والانجليزية، وتتمير طريقة العرض بأنها ممتعة ومسلية لحد كبير، لذلك فالقناة يحرص على متابعتها الكثير من الأطفال في جميع البلدان العربية، بل في جميع أنحاء العالم، أما عن بعض برامج القناة فيمنها على سبيل المثال ما يلي:

برنامج طبيعة الإنسان

برنامج العطاء



برنامج وقت النشاط

برنامج بري للغاية

برنامج سكوب

برنامج في مكان العمل

برنامج فنون نينجا

برنامج كل شيء للأطفال

برنامج مغامرات رائعة



برنامج مدرسة العباقرة

برنامج الاستكشاف: كوكب رائع: آليون في الفضاء

Advertisements مع انطلاق قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز في عام 2017 استطاعت القناة أن تسحب البساط من تحت أقدام الكثير من قنوات الأطفال المختلفة، بل واستطاعت جذب الكثير من الفئات العمرية للأطفال والوصول إلى عدد كبير من المشاهدين بما يتم تقديمه عبر شاشة القناة من برامج غاية في التميز. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوطبي كيدز على النايل سات المدار القمر التردد FEC/SR الجودة التشفير 7.0°W نايل سات 11938 (V) 27500 – 5/6 SD مجاني 7.0°W نايل سات 12322 (V) 30000 – 3/4 HD مجاني استطاعت تلك البرامج التي تقدمها وتبثها قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوطبي، فقد استطاعت أن تعتلي قمة القنوات الخاصة بالأطفال وتقوم القناة ببث بتقنية sd وأيضا بتقنية HD اتش دى العالي الجودة، كما في الجدول السابق بعض برامج ناشيونال جيوغرافيك كيدز عجيب ولكن حقيقي: غريبٌ لكنه حقيقيٌ

مدرسة العباقرة

الحيوانات الناطقة

المساهمون الصغار

صباحاً مغامرات حول العالم

ملفات مُحيِّرة

عجيب ولكن حقيقي: غريبٌ لكنه حقيقيٌ

أم كي – اكس

صندوق الألعاب

وقت ماجد: مدرسة البنات الموسم الأول :

وقت ماجد: أمونة

لاستكشاف – الفضاء الخارجي: سياحة الفضاء

حاجز بارني المرجاني

هيا بنا نخترع

اللقطات تردد قناة الأطفال ناشيونال جيوغرافيك كيدز علي النايل سات تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك كيدز أبوظبي علي القمر الصناعي النايل سات

Nilesat HD Nilesat SD Frequency 12322 MHz 11938 MHz Polarity V V FEC 3/4 5/6 Symbol rate 30000 27500 Modulation DVB-S2, 8 PSK DVB-S