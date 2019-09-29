almydan TV تردد قناة الميدان الجديد على نايل سات ومتابعة برامج “مللي .. زد رصيدك .. مجلس...

نتابع معكم اليوم تردد قناة الميدان الفضائية الجديدة على نايل سات حيث تعتبر القناة أحدث القنوات التي بدأ البث التجريبي لها منذ فترة وجيزة، ومن أهم البرامج التي تقدمها قناة الميدان، برامج مللي، وبرنامج زد رصيدك، وبرنامج مجلس النقد، وقد وجدنا تنامي في عمليات البحث عن تردد قناة الميدان في الآونة الأخيرة، لذلك فلِزاماً علينا إعداد هذا التقرير الخاص عن تردد قناة الميدان على القمر نايل سات، وذلك حتى نوفر عليكم مشقة وعناء البحث عن التردد الصحيح لقناة الميدان على نايل سات.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتصف تصنيف قناة الميدان على أنه إحدى القنوات ذات الطابع الديني، كما أن قناة الميدان هي البديل لقناة فضة الشهيرة، وتهدف قناة الميدان الفضائية على نايل سات إلى تربية النشأ تربية دينية صحيحة بدون تعصب، حيث أن القناة منذ بداية انطلاقها هدفها تربوي ديني في المقام الأول، وقناة الميدان تبث ترددها عن طريق القمر نايل سات، وتتميز قناة الميدان بكونها قناة تبث مجاناً بدون تشفير، فهي قناة مفتوحة مجانية تبث محتواها طوال اليوم بدون توقف على مدار الساعة، أما عن القناة فهي قناة سعودية، وأه ما يميز قناة الميدان هو التكرار الدائم لإذاعة صورة البقرة بأصوات قراءات مختلفة للمشاهير من قارئي القرآن الكريم.

تردد قناة الميدان الفضائية الجديدة على نايل سات

تردد قناة الميدان الجديدة Meedan TV على نايل سات Nilesat

يمكن للراغبين في متابعة ومشاهدة شاشة قناة الميدان تحميل ترددالقناة على القمر النايل سات من خلال التردد 12054 الاستقطاب V الترميز 27500.



يمكن استقبال قناة الميدان الجديدة غلى نايل سات بكل سهولة من خلال اتباع التالي.

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القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات 12054 27500 عمودي