“إحداثيات إشارة” تردد قناة دي دبليو DW الألمانية الجديد الناطقة بالعربية “سبتمبر...

تردد قناة دي دبليو DW الألمانية والتي اكتسبت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة، حيث وجدنا تزايد متنامي في البحث عن تردد القناة، فما كان منا إلا إعداد هذا التقرير الشامل والجامع عن تردد قناة تردد قناة دي دبليو DW، خاصة وأن القناة تبث إشاراتها على العديد من الأقمار الفضائية، فقناة دي دبليو تيث محتواها المتميز من خلال القمر نيل سات وكذلك القمر العرب سات، وأيضا القمر هوتبيرد، لذلك دي دبليو تغطي مساحة جغرافية هائلة من خلال بثها على العديد من الأقمار الصناعية واسعة التغطية، ومن خلال الجداول المرفقة بهذا التقرير يمكن استقبال تردد تردد قناة دي دبليو بسهولة ويسر.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة دي دبليو DW الألمانية تسعى دائماً لأن تنال رضا متابعيها ومشاهديها، لذلك استطاعت القناة في فترة وجيزة أن تكون قاعدة جماهيرية كبرى، وأن تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة ومتنامية، وذلك من خلال ما تبثه من محتوى غاية في التميز على مدار الساعة طوال اليوم بدون انقطاع أو تشويش، أما عن محتوى القناة فهو متنوع ويغلب عليه الطابع الإخباري والاقتصادي والسياسي، كما تهتم القناة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية.

تردد قناة دي دبليو DW على النايل سات عرب سات هوتبيرد

كما تجدر الإشارة إلى أن قناة دي دبليو DW تتبع الدولة الألمانية، وتسعى القناة لنشر الثقافة الألمانية في المجتمعات العربية، فاستطاعت أن تكون على الساحة الإعلامية بقوة بمعظم البلدان العربية، وتابع قناة دي دبيلو كافة الأحدات والأخبار العالمية لجظة بلحظة، من خلال نشرات أخبار على مدار الساعة، وتمتلك القناة نخبة من المراسلين بجميع بلدان العالم، كما تسعى القناة للمحافظة على الشعبية التي اكتسبتها من خلال حياديتها في نقل الأخبار.

تردد قناة دي دبليو DW على النايل سات:

القمر التردد الاستقطاب FEC نايل سات 11900 (v) (v) 5/6 نايل سات 11977 (v) (v) 5/6

تردد قناة دي دبليو DW على العرب سات:

القمر التردد الاستقطاب FEC عرب سات 11996 (h) (h) 5/6

تردد قناة دي دبليو DW على الهوت بيرد:

القمر التردد الاستقطاب FEC هوت بيرد 11045 (h) 5/6

تردد قناة دي دبليو DW على أسترا:

القمر التردد معامل الترميز FEC أسترا 11626 (v) 22000 5/6

أشهر برامج قناة دي دبليو الناطقة بالعربية

عمدت قناة دي دبليو العديد على المحافظة على محتوى متميز من البرامج، سواء كانت البرامج الإخبارية أو الحوارية أو الاجتماعية والثقافية، ومن تلك البرامج ما يلي:

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برنامج البشير شو.

برنامج السلطة الخامسة.

برنامج العولمة 3000.

برنامج المستقبل الآن.

برنامج العقيدة والحياة.

برنامج صحتك بين يديك.

برنامج شباب توك.

برنامج واحة الثقافة.

برنامج وثائقي.

تردد قناة دي دبليو على قمر الصناعي النايل سات 2019

تردد/11900

معدل الترميز/27500

معامل التصحيح 6/5

عمودي

في حال تعذر التردد السابق على نايل سات يمكن استخدام التردد التالي:

تردد/11977

معدل الترميز/27500

معامل التصحيح 6/5

عمودي

تردد قناة دي دبليو العربية على قمر الصناعي العرب سات

تردد/11996

معدل الترميز/27500

معامل التصحيح 6/5

أفقي

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