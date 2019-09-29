تردد قناة الشارقة “Sharjah TV sports”الرياضية “صحيح ومُحدث” سبتمبر 2019 جميع...

زادت أهمية تردد قناة الشارقة “Sharjah TV sports” الرياضية والتي أصبحت أكثر القنوات الرياضية التي يبحث كل متابع عربي، في دولة الإمارات أو في خارجها، عن جميع ترددات قنوات الشارقة،تردد قناة الشارقة “Sharjah TV sports” الرياضية، على القمر نايل سات – والقمر عرب سات – والقمر الهوت بيرد – وقمر آسيا سات – وقمر هيسباسات، وهي باقة متنوعة من قنوات الرياضية منتشرة في إحداثاتها، ويتم استقبال تردد قناة Sharjah TV sports بشكل سهل ويسير وبجودة عالية في جميع أنحاء العالم، كما تتسم قنوات الشارقة بتنوعها، ولا تقتصر على الرياضة فقط فمنها القنوات الرياضية وكذلك قنوات الدراما التي تعرض المسلسلات والأفلام، يبحث عنها الكثيرين على امتداد الوطن العربي الكبير، وخاصة مشجعي الكرة وعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم.
وتجدر الإشارة أن باقة قنوات الشارقة من أكثر القنوات الناطقة بالعربية مشاهدة ومتابعة وذلك بالمقارانة بالقنوات الرياضية والدرامية، والتي تعرض في الوقت الحالي مباريات الدوري الإماراتي في الموسم الجديد، ومباريات البطولات العربية، وكذلك الأسيوية والأوروبية والدوري الإنجليزي، وهي من أكثر المباريات الأكثر مشاهدة بالعالم العربي، وتبث قنوات الشارقة بتقنية HD اتش دي، الأعلى جودة ووضوح.
تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports
تقون القنوات الرياضية التابعة لتلفزيون الشارقة ببث العديد من البطولات، وهى تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقوم القنانوات بعرض العديد من البطولات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر البطولات التالية:
- الدوري الإماراتي
- البطولة العربية للأندية.
- البطولة الأسيوية
- بعض البطولات الأوروبية في شتى أنواع الرياضات.
- بعض البطولات العربية التي تقام على ملاعب دولة الإمارات.
- برامج رياضية عديدة مثل برنامج مرمى الصحافة، وبرنامج تحدي الصالات.
برامج قناة الشارقة الرياضية الفضائية
- برنامج ملاعبنا
- برنامج تايم اوت
- برنامج انستا سبورت.
- برنامج ميركاتو.
- برنامج إرادة.
- برنامج الصحافة اليوم.
- برنامج ملاعب الناشئة
تردد قناة الشارقة “Sharjah TV”الرياضية
|القمر
|التردد
|الترميز
|معامل التصحيح
|النايل سات
|11012
|27500
|5/6 عمودي
|النايل سات
|11977
|27500
|5/6 عمودي
|النايل سات
|11800
|27500
|3/4 أفقي
تردد قناة الشارقة الرياضية الإماراتية المجانية Sharjah TV عبر كافة الأقمار الصناعية
نعرض عليكم من خلال هذا التقرير الشامل والجامع جميع ترددات قنوات الشارقة الفضائية، عبر العديد من الأقمار الصناعية، نايل سات – عرب سات – هوت بيرد وما إلى ذلك، وهذا ما يزيد من متابعي على الصفحات والمواقع الرسمية التالية لقناة الشارقة
تردد قناة الشارقة الرياضية Sharjah TV sports
|Symbol Rate (الترميز)
|FEC التصحيح
|Polarity (الاستقطاب)
|Orbital Postion (الموقع المداري)
|Frequency (التردد)
|Satelite
(القمر الصناعي)
|27500
|3/4
|Vertical عمودي
|E 26° °شرق 26
|11862
|
Arabsat (Bader 6)
(عرب سات ( بدر 6
|27500
|5/6
|Vertical عمودي
|W 7° °غرب 7
|11012
|Nilesat 105
نايل سات 105
|27500
|3/4
|Horizontal أفقي
|E 13° °شرق 13
|11747
|Hotbird 13 / Europe
هوت بيرد 13 / أوروبا
|27500
|3/4
|Vertical عمودي
|E 100.5° °شرق 100.5
|3820
|Asiasat 5 / Australia
آسيا سات 5 / أستراليا
|27500
|7/8
|Left يسار
|E 20° °شرق 20
|3934
|Arabsat 5C / Africa
عرب سات 5ج / أفريقيا
|22000
|3/4
|Vertical عمودي
|W 97° °غرب 97
|12146
|Galaxy 19 / N.America
جالكسي 19 /أمريكا الشمالية
|27500
|3/4
|Horizontal أفقي
|W 30° °غرب 30
|12132
|Hispasat 1 C / S.America
هيسباسات 1 ج / أمريكا الجنوبية
|Symbol Rate (الترميز)
|FEC (معدل التصحيح)
|Polarity (الاستقطاب)
|Orbital Postion (الموقع المداري)
|Frequency (التردد)
|Satelite اسم (القمر الصناعي)
|27500
|5/6
|Vertical عمودي
|W 7° °غرب 7
|11977
|Nilesat 101 النايل سات 101
|Symbol Rate (الترميز)
|FEC (معدل التصحيح)
|Polarity (الاستقطاب)
|Orbital Postion (الموقع المداري)
|Frequency (التردد)
|Satelite (القمر الصناعي)
|27500
|3/4
|Vertical عمودي
|E 26° °شرق 26
|11862
|Arabsat (Bader 6) عرب سات ( بدر 6 )
|المنطقة
|Frequency (التردد)
|الإمارات الشمالية و المنطقة الوسطى
|95.00 MHz 94.4 MHz
|العين و دبا الحصن وادي الحلو
|107.6 MHz
|المنطقة الشرقية و الفجيرة و كلباء
|107.7 MHz
|أبوظبي
|96.3 MHz
|المنطقة
|Frequency (التردد)
|Shrajah الشارقة
|102.7 MHz
تردد قنوات الشارقة الرياضية على نايل سات
|القمر الصناعي
|التردد الحالي
|الترميز
|التصحيح
|النايل سات
|11012عمودي
|27500
|5/6
|النايل سات
|11977عمودي
|27500
|5/6
|النايل سات
|11800أفقي
|27500
|3/4
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وبهذا نكون قد أوجزنا من خلال هذا التقرير استعراض المعلمومات الدقيقة والصحيحة عن ترددات باقة شبكة قنوات الشارقة، حيث يتابع المشاهدين جميع ترددات القنوات حتى يستمتعوا بالمحتوى المتميز لقنوات الشارقة، كما نسعد بتلقي استفساراتكم عن ترددات قنوات الشارقة وغيرها من القنوات الأخرى