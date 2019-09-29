تردد قناة تونس الرياضية عبر 3 أقمار صناعية نايل سات وعرب سات وهوت بيرد

تردد قناة الوطنية الرياضية التونسية، ببرامجها الرياضية تعد هي القناة الرياضية الأولى بتونس، وتهم قطاع كبير من التوانسة، لذلك يبحثون عن تردد قناة تونس الرياضية من أجل متابعة كافة المباريات الرياضية واستديوهات التحليلة، فضلا عن كافة البرامج المختلفة، ولذلك نوفر تردد قناة الوطنية الرياضية التونسية تقليلا للجهد وعناء البحث عن الجميع الراغبين في مشاهدة تلك القناة.

يتواصل الإرسال في الوطنية الأولى لمدة 24 ساعة يوميا لعرض إنتاجات وبرامج تنفرد بها القناة في مجالات مختلفة وبأشكال عديدة مثل البرامج الحوارية والمجلات الإخبارية والبرامج الرياضية والثقافية والخدماتية والوثائقية ، ولكن أيضا برامج الألعاب والتسلية فضلا عن السهرات المنوعاتية والسينمائية والأعمال الدرامية.

تردد قناة تونس الرياضية عبر 3 أقمار صناعية

تردد قناة تونس الرياضية هي ضمن التلفزة التونسية الوطنية 1 ، وهي القناة الوطنية التونسية العامة. و تم إطلاقها رسميا في 31 ماي 1966 إلا إنها كانت تبث برامج تجريبية بصفة غير منتظمة منذ أكتوبر 1965 ثم بانتظام منذ جانفي 1966 وكانت تحمل اسم الإذاعة والتلفزة التونسية. أصبح اسمها قناة 7 سنة 1992 ثم تونس 7 سنة 1997، لكنها بقيت تابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية حتى سنة 2008 التي وقع أثنائها الفصل بين الإذاعة والتلفزة لتحتفظ الإذاعةبالمقر الذي كان مشتركا بينهما وتتحول مؤسسة التلفزة التونسية بقنواتها التلفزة الوطنية التونسية وتونس 21 إلى مقرها الجديد. وبعد اندلاع الثورة التونسية الشعبية تحولت إلى “التلفزة الوطنية التونسية”.

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يمكنك متابعة الصفحة الرسمية لقناة تونس الرياضية ، وللترددات عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إليك تردد قناة تونس الرياضية:

القمر الصناعي التردد الترميز النايل سات 12398 27500 النايل سات 10795 27500/ مدار 7.0°W العرب سات 11727 أو 12643 27500/ مدار 26.0°E الهوت بيرد 12149 27500 مدار 13.0°E

تردد قناة تونس الرياضية

برزت شهرة واسعة لعدة برامج تبثها القناة تبعا لإحتلالها المراتب الأولي لنتائج سبر الأراء المشاهدة في تونس أبرزها أخبار الساعة الثامنة مساءا ،الأحد الرياضي، سلسلة شوفلي حل، ومجموعة من المساساات العربية والمصرية والتونسية ،مسلسلات كارتونية وغيرها.