أضف تردد قناة Atv على النايل سات.. إليك باقة منوعة من البرامج والمسلسلات

تردد قناة Atv على النايل سات، هي قناة خليجية وكويتية يبحث عنها كافة الخلايجة من أجل مشاهدة البرامج الترفيهية والمسلسلات، لذلك نقدم في التقرير الحالي تردد قناة Atv على النايل سات، من أجل عدم استمرار البحث عبر محركات البحث بموقع “جوجل” فضلا عن توفير كافة المعلومات اللازمة عن تردد قناة Atv على النايل سات وبرامجها المختلفة حتى نساعج المشاهدين في معرفة كافة المعلومات ونوفر عناء البحث عليهم.

أي تي في أو الأسم السابق العدالة، قناة فضائية كويتية تبث على القمر الصناعي نايل سات (Nile Sat) في نطاق (7.0°غرباً) بتردد 11555 وبمعدل ترميز 3/4 واستقطاب عامودي القناة منوعة. و تعرض قناة Atv على النايل سات العديد من المسلسلات والبرامج الترفيهية وبرامج حوارية. الإسم التجاري السابق لها قناة العدالة ويمتلك القناة رجال الأعمال منصور حيدر وتمتلك القناة إستوديوهين في المبنى الخاص بها في العارضية الصناعية – الكويت. ويتولى منصب المدير التنفيذي للقناة الاعلامي احمد الفضلي ، أما المدير العام فهو الاعلامي حسن الانصاري.

تردد قناة Atv على النايل سات

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تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح 11555 نايل سات رأسي 27500 3/4

قناة Atv على قمر النايل سات

وتعد قناة العادلة أحد أهم القنوات الفضائية الخليجية لما تعرضة من برامج واعمال فنية منوعة ، وقد قامت القناة بقلة نوعية من حيث المضمون الاعلامي التي تقدمه من نهاية 2016 حيث قامت بتغطية مميزة لانتخابات مجلس الامة الكويتي عبر برنامج مجلس 2016 الذي استمر طوال فترة الانتخابات ، بعدها قدمت القناة مجموعة من الاعمال الفنية والبرامج الرياضية المنوعة التي جذبت متابعين جدد للقناة .