دوري نجوم QNB.. تردد قناة الكأس الفضائية عبر النايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل المباريات العربية

تردد قناة الكأس الفضائية، يبحث عنها العديد من عشاق الرياضة لمتابعة كافة المباريات الرياضية والبطولات الخليجية الآسيوية، لذلك نقدم في التقرير التالي تردد قناة الكأس الفضائية، التابعة لمجموعة قنوات قطرية رياضية، حيث تحولت لمجموعة قنوات عددها نحو 8 قنوات تهتم بمتابعة كافة الأمور الرياضية، بادئة أول بث لها في أبريل عام 2006 بقناة واحدة وهي قناة الكأس الفضائية. وقناة الكأس الفضائية هي تابعة لمجموعة قنوات الكأس الرياضية، والمعروفة بأنها قطرية مسلطة الضوء على البطولات الخليجية و الآسيوية، إذ بدأت أول مرة في 28 أبريل 2006 في شكل قناة واحدة بإسم قناة الدوري والكأس، ثم تحولت لمجموعة قنوات رياضية من ثمانية قنوات عالية الجودة.
تردد قناة الكأس الفضائية
لقناة الكأس الفضائية موقع إلكتروني، فضلا عن توفير ذلك الموقع إمكانية المتابعة عبر البث المباشر،
في بداية ظهور القناة، استحوذت عليها شبكة الجزيرة الإعلامية كقناة رياضية إلى جانب قناة الجزيرة الرياضية، ثم تحولت جزئيا إلى شبكة قنوات بي إن بعد انفصال الجزيرة الرياضية عن شبكة الجزيرة الإعلامية وتحولها نحو مجموعة بي إن لتصبح الكأس 3، 7،6 و8 ملكا لباقة بي إن الرياضية.
تردد قناة الكأس الفضائية عبر النايل سات وعرب سات
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|Arabsat 2A 26
|شرقا 12245
|27500
|Nilesat 101/102 7
|غربا 11919
|27500
معلومات عن قناة الكأس الفضائية
- انطلقت القناة في 28 أبريل 2006 وكانت القناة القطرية الرياضية الثانية في قطر بعد الجزيرة الرياضية.
- حصلت على العديد من المشاهدين لتغطياتها المميزة للرياضة القطرية وخاصة كرة القدم كما بثت دورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة.
- كانت تغطي مباريات المنتخبات الخليجية والعربية بشكل عام وتنقل بطولات عديدة منها تصفيات كأس العالم و كأس آسيا وكأس الخليج وهي من القنوات الأكثر شعبية في الخليج العربي.
- حصلت القناة على جائزة أفضل قناة رياضية في الخليج العربي في عام 2007 وحصل خالد جاسم مقدم برنامج المجلس على جائزة أفضل مذيع عربي.
- كما حصلت القناة على جائزتين في جوائز بروماكس بنك دلتا آسيا الذي عقد في نيويورك في يونيو 2008.