“ضبط إشارة” تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات وطريقة إستقباله بشكل صحيح على أي...

تردد قناة توم وجيري، نرصده لحضراتك من خلال سطور المقال التالي، بعد أن رصدنا زيادة البحث عنه من قبل القراء في الفترة الأخيرة، ويرجع ذلك الإهتمام بتردد توم وجيري هو الشهرة والضجة الكبيرة التي حققتها القناة منذ إنطلاقها، حيث إستطاعت في وقت قياسي أن تحصل على ثقة المشاهدين وبالأخص الآباء والأمهات الذي يشعرون بالطمأنينة لدى رؤيتهم لأبنائهم وهم يشاهدون برامج قناة توم اند جيري، حيث تقوم القناة بتنمية مهاراتهم بالإضافة إلى عرض مسلسلات وأفلام الكرتون الجديدة والحصرية على مدار اليوم، أيضاً تقدم القناة عدداً من البرامج الترفيهية المحببة لدى الأطفال والتي تساهم في تعليمهم للحروف والأرقام وغيرها من الأشياء المفيدة لهم في حياتهم، التردد الجديد لتوم وجيري نعرضه لكم من خلال السطور القادمة.

لاشك أنه ومع كثرة قنوات الأطفال على النايل سات في الوقت الحالي، يبحث أولياء الأمور لأبنائهم عن القناة التي يجدون فيها المتعة والفائدة معاً، والتي أيضاً تلتزم بالعادات والتقاليد العربية، العديد من قنوات الأطفال تعتمد على أسلوب التكرار ويهمها فقط عرض أكبر قدر من الإعلانات، وتعتمد في الأساس على أفلام ومسسلات الكرتون المقرصنة من الإنترنت ذات الجودة القليلة، بعكس ما تقوم به قناة توم وجيري، حيث تعرض أحدث أفلام ديزني وأحدث إنتاجات الكرتون العالمية فور عرضها بالسينمات، وتقوم بترجمتها ودبلجتها للأطفال والمشاهدين العرب لكي يستمتعوا بها مجاناً.

تردد قناة توم وجيري

نعرض لحضراتكم تردد توم وجيري الجديد، وذلك بعدما أعلنت القناة عن قيامها بتغير ترددها العامل على قمر النايل سات، وإنتقالها إلى تردد آخر من أجل تحسين جودة بثها التي تقدمها للمشاهدين، شائعات عديدة ظهرت على السوشيال ميديا بعد إختفاء قناة توم وجيري، وصل بعضها للحديث عن أن القناة قد تم إغلاقها أو وقف بثها، إلا أن ماحدث هو مجرد عملية تغيير في التردد لتغطية أفضل للمنطقة ولتقديم جودة بث أعلى للمشاهدين، وأيضاً لدعم البث بتقنية عالية الجودة التي لم ين يدعمها التردد السابق.

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ولعل أبرز ما يميز قناة توم وجيري هو أنها إقتبست إسمها من إسم المسلسل الشهير Tom and Jerry أو كما يطلق عليه المصريون كارتون القط والفار، الذي يقوم خلاله القط توم بالتربص بالفأر جيري ومحاولة صيده، إلا أن الفأر الصغير يتمكن من الإفلات من توم ويوقعه في العديد من المشاكل والمقالب الكوميدية والمضحكة، كارتون توم اند جيري الذي لا يختلف على عشقه الكبار قبل الصغار، لعله كان من أحد أبرز أسباب نجاح قناة توم وجيري وتصدرها لقائمة قنوات الأطفال الأعلى مشاهدة، نظراً لإهتمام القناة بعرضه بشكل مستمر على مدار اليوم.

تردد توم وجيري

بعد التغييرات الأخيرة التي حدثت في تردد قناة توم وجيرى، نرصد لحضراتكم التفاصيل والإعدادات الصحيحة للتردد الجديد، حتى تتمكنوا من إدخالها على أجهزة الإستقبال الخاصة بكم ومن ثم تستطيعون من خلالها إنزال القنوات الجديدة على التردد التي سيكون من ضمنها قناة توم اند جيري، إحداثيات التردد الجديد هي كما يلي:-

القمر الصناعي تردد قناة توم وجيري القطبية معامل الترميز نايل سات 11354 V 27500

ملاحظة: بعض أجهزة الرسيفر يجب من أجل عمل التردد عليها بشكل سليم، أن يتم إنقاص آخر رقم في التردد مثال 11353، أيضاً بعض الأجهزة يجب أن يكون معامل تصويب الخطأ بها مضبوط على الإعداد Auto وليس أي من القيم الأخرى الموجودة، علماً بأن القناة وحتى الآن يتم إنزالها على الرسيفر بواسطة التردد المذكور تحت إسم سات كيدز، نسعد بإستقبال تعليقاتكم وإستفساراتكم بقسم التعليقات أسفل هذا المقال، للرد على أي مشكلة تواجهكم في إستقبال قناة توم وجيري.