شاهد تردد قناة بي أوت كيو beoutQ| تعرف على مواصفات جهاز الاستقبال للقناة

يهتم الكثير من عشاق الساحرة المستديرة بمتابعة تردد قناة بي أوت كيو beoutQ، وذلك لمتابعة كافة المباريات العالمية والعربية الخاصة بكرة القدم، وهي تتميز بكونها تبث البطولات بشكل مجاني،وبجانب اهتمام القناة بعرض كل ما يخص كرة القدم، تهتم بعرض ما يخص باقي الرياضات الأخرى، لتصبح من القنوات الرياضية المفضلة للكثير من الناس، وتبث القناة بجودة عالية طوال اليوم، بدون تقطيع أو تشويش.

تهتم قناة beoutQ بعرض كل ما يجذب عشاق كرة القدم بشكل خاص، وباقي الرياضات بشكل عام، كما تعمل بشكل مستمر على الاهتمام بالتقنية وجودة البث، ويرجى العلم أن القناة عادت للعمل مرة أخرى بعد توقف البث لبعض الوقت.

تردد قناة بي أوت كيو beoutQ على النايل سات

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يمكنك الآن استقبال القناة عن طريق ظبط جهاز التلفاز الخاص بك، لاستقبال التردد على النايل سات وعربسات، وذلك من أجل متابعة كافة البرامج والبطولات العالمية والعربية الخاصة بكرة القدم وباقي الرياضات الأخرى، ويمكنك تنزيل تردد قناة بي أوت كيو على جهاز التلفاز الخاص بك عن طريق التردد التالي:

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التردد الاستقطاب الترميز 12344 v 27500

تردد آخر:

12034

معدل الترميز 27500

الاستقطاب H.

معامل التصحيح 5/6.

تردد قناة بي أوت كيو على عربسات

التردد الاستقطاب الترميز 12207 v 27500

تردد آخر:

التردد 11919. معدل الترميز 27500. الاستقطاب H. معامل التصحيح 5/6

قناة بي أوت كيو beoutQ

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الجدير بالذكر توقف القناة عن العمل لفترة من الوقت، ولكن عادت مرة أخرى للعمل بجودة أعلى، ولاستقبال تردد القناة على جهاز التلفاز الخاص بكم، يجب أن يكون ذو موصفات جودة معينة، حيث تتميز القناة بخاصية h265، لذلك يجب أن يكون التلفاز نفس الخاصية، كما يمكنكم متابعة كافة ما تعرضه القناة من خلال تنزيل تردد قناة بي أوت كيو beoutQ، ومتابعة جميع البطولات والمباريات.