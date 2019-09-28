الاهلي وكانو سبورت فى دورى ابطال افريقيا..تردد قناة أون سبورت ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ الناقلة للقاء

تردد قناة أون سبورت ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ من أكثر الترددات بحثاً من جماهير الأهلى و الزمالك و بيراميدز، لمشاهدة مباريات الدورى المصرى، و كأس مصر، حيث تُذيع قناة اون سبورت الرياضية، مباريات الدورى و الكأس، و كأس السوبر، كما تنفرد بمتابعة تدريبات المنتخب المصرى، و تصوير كواليس معسكرات المنتخب حصرياً، و اذاعة مباريات منتخب مصر الودية، و مباريات الأندية المصرية فى الأدوار التمهيدية الأولى لبطولات أفريقيا للأندية أبطال الدورى، والكونفيدرالية، و تنفرد قنوات أون سبورت الرياضية بإذاعة مباريات الأهلى والزمالك فى الدورى و الكأس و كأس السوبر المصرى.

اليوم السبت 28 سبتمبر مباراة الاهلي وكانو سبورت فى دورى ابطال افريقيا المباراة ستقام الليلة فى تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب برج العرب.

تردد قناة أون سبورت ON Sport ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ

لجميع الأشخاص الباحثين عن تردد قناة أون سبورت الرياضية ننشر لكم تردد القناة على القمر المصرى النايل سات، و الذى يمكن استقبالها بكل سهولة و ضبط التردد.

القمر القناة التردد معامل الترميز النايل سات ON Sport 10853 h 27500 و معامل التصحيح 5/6

تُقام اليوم الثلاثاء 5/2/2019 مباراة الاهلى و انبى فى الدورى المصرى مؤجلة من الأسبوع الثالث العشر و سيتم نقل المباراة عبر قناة on sport الفضائية.

تنقل قنوات أون سبورت الرياضية العديد من مباريات الدورى المصرى منها مباريات نادى بيراميدز و مصر المقاصة، و نادى الأهلى و الزمالك و الاسماعيلى و النجوم و المصرى و انبى و بتروجيت و الداخلية و سموحة و الاتحاد.

جميع مباريات النادى الاهلى المصرى فى الدورى الممتاز لكرة القدم و كأس مصر و الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا تنقله قناة اون سبورت الرياضية.

سيتقابل النادى الاهلى المصرى يوم السبت المقبل مع الانتاج الحربى فى الدورى المصرى لكرة القدم

اليوم الجمعة 15 فبرير ستقام عدة مباريات فى اطار مباريات الدورى المصرى لكرة القدم.

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اليوم 18/2/2019 مباراة مصر المقاصة ووادى دجلة على قناة اون سبورت الرياضية على ستاد المقاولون العرب

تم نقل مباراة الجونة و بيراميدز فى الدورى المصرى اليوم الثلاثاء 19 فبراير

اليوم السبت 30 مارس مباراة الاهلى و الزمالك على قمة الدورى المصرى لكرة القدم

اليوم الأربعاء 3 ابريل 2019 ستقام مباراة الزمالك و سموحة فى الدورى العام لكرة القدم

نقلت قناة أون سبورت الرياضية حفل اجراء قرعة كأس أمم افريقيا التى تستضيفها مصر هذا العام على ملاعبها بمشاركة 24 منتخب.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش سوف تقام الساعة 6.45 مساءً يوم الأربعاء 1 مايو 2019 بدلاً من الساعى 8.15، لوجود مباراة برشلونة وليفربوفى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى نفس اليوم الاربعاء فى التاسعة مساءً.

تم الاعلان رسمياً عن انطلاق قنوات تايم سبورت ، و التى من المقرر اليوم أن تنقل مباراة الزمالك و نهضة بركان فى نهائى كأس الكونفيدرالية.

تستكمل مباريات الدورى المصرى المؤجلة يوم الأربعاء القادم حيث يلعب الزمالك مع الاسماعيلى، و يلعب الأهلى ضد فريق المقاولون العرب، ستقام المباراة بين الأهلى والمقاولون على ستاد برج العرب فى الثامنة مساء، و مباراة الزمالك والأسماعيلى فى تمام الثامنة مساء.

قنوات اون سبورت الرياضية سوف تنقل اليوم مباراة الأهلى والزمالك فى ختام الموسم الكروى فى مصر على الهواء مباشرة فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

المباراة ستبدأ بعد قليل بين الأهلى والزمالك فى ختام الدورى المصرى لكرة القدم الأهلى حسم البطولة المباراة الماضية.

اليوم الاحد 11 أغسطس 2019 أولى مباريات الأهلى فى دور 64 لبطولة دورى أبطال افريقيا ضد فريق أطلع بره السودانى.