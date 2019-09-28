تردد قناة سوريا الرياضية syria sport المفتوحة|قناة سبورت السورية الرياضية – Sport

تردد قناة سوريا الرياضية syria sport يهم كثير من المشاهدين، لأنها تعتبر من أبرز القنوات الرياضية التى ظهرت فى الآونة الأخيرة، و استطاعت هذه القناة خلال فترة قصيرة اثبات وجودها، فهى تنقل العديد من الأحداث الرياضية الهامة، كما تقل العديد من التقارير الرياضية و النشرات الاخبارية، التى تهم المشاهد العربى، فو تنقل مباريات الدوري السوري.

تردد قناة syria sport المفتوحة على القمر الصناعي الروسي

قناة syria sport الرياضية المفتوحة من القنوات التى استطاعت نقل بطولة كأس آسيا لكرة القدم، وو يمكن مشاهدة القناة مجاناً على القمر الروسي “إكسبرس AM44-EXPRESS ,

تردد القناة هو 10938 و يوجد أيضا تردد 12110 استقطاب عمودى و هذا الفيديو يوضح طريق استقبال القناة

التردد بتقنية hd: 12688، الاستقطاب : عمودي v، ترميز 30000.

التردد السابق للأجهزة التي تدعم hd.

من المعروف ان القمر الروسي الذى يوجد به قناة سوريا يقع بفارق أربعة درجات غربا عن القمر المصرى النايل سات، بفارق 11 درجة غربا بالنسبة لدولة سوريا.

تنقل قناة سور العديد من الأحداث الرياضية الهامة فى العالم، و قد نقلت القناة الرياضية عدد كبير من المباريات و البطولات منها مباريات كأس أسيا لكرة القدم، و مباراة النهائى بين قطر و اليابان، كما يمكن قناة سوريا الرياضية أن تنقل مباريات الدورى الأوروبى مجاناً، كما نقلت قناة سوريا الرياضية بعض مباريات كأس العالم ، و بعد الدوريات العالمية المختلفة .

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من المتوقع أن تقوم قناة سوريا بنقل بعض مباريات الدورى الأوروبى مثل الدورى الانجليزى و الدورى الأسبانى كما تنقل مباريات الدورى الايطالى و الألمانى و كثير من المباريات العالمية و مباريات ريال مدريد و برشلونة.

هناك بعض الأخبار الورادة و التى لم يثبت صحتها حول قيام قناة سوريا الرياضية بنقل مباراة ليفربول فى دورى أبطال أوروبا فى مباراة الذهاب دور الستة عشر مع فريق بايرن ميونخ

اليوم الأربعاء 27 فبراير 2019 سيتم نقل مباراة ريال مدريد و برشلونة فى نهائى كأس أسبانيا لكرة القدم.

تردد قناة سوريا الرياضية 2019 syria sport

تم اكتتشاف ترددات جديدة تظهر على بعض الأجهزة hd، sd و يمكن مشاهدتها فى مصر و الصول و ليبيا و هو تردد hd 12688 استقطاب عمودى والترميز 30000، وتردد sd 11595 استقطاب عمودى و معامل الترميز 27500.

.قناة سوريا الرياضية تخصصت فى الأونة الأخيرة فى نقل العديد من المباريات العالمية فى كرة القدم سواء فى أوروبا أو أفريقيا و من المتوقع أيضا أن تقوم القناة بنقل مباريات دورى أبطال أوروبا لهذا العام و التى تشترك العديد من الفرق الكبيرة مثل ليفربول و برشلونة، مثل مباراة ليفربول و بايرن ميونخ التى ستقام اليوم الاربعاء 13مارس.

تنقل قناة سوريا الرياضية العديد من مباريات كرة القدم فى أسيا و كذلك فى الدوريات الاوروبية و أيضا فى أفريقيا، مباريات دورى أبطال أفريقيا الدور نصف النهائى و مباريات بطولة الكونفيدرالية الافريقية.

مباراة سوريا وأوزبكستان الودية التى ستقام استعداد كل منتخب لتصفيات نهائيات كأس العالم 2019، سوف تذاع حصريا على قناة سوريا الرياضية.

بطولة غرب أسيا لكرة القدم المقامة حاليا بالعراق منقولة على عدد من القنوات منها قناة العراقية الرياضية و قناة الاردن الرياضية.