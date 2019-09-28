“ألتقط ” أحدث تردد لقناة بي أن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات تابع مباراة...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية، التي يبحث عنها ملايين العاشقين للرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة في الوطن العربي، لتميز القناة ونقلها لأهم الفاعليات الرياضية على مستوى العالم، واستخدام القناة لأحدث التقنيات العالمية، لكي تخرج صوت نقي متميز وصورة فائقة الجودة، ترضي متابعي القناة الأشهر في العالم العربي.

تقام اليوم العديد من المباريات في الدوري الانجليزي الممتاز، فيلتقي اليوم ليفربول مع سيفيلد يونايتد، كما يلتقي توتنهام مع ساوثهامبتون.

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أهم المباريات التي ستنقلها قنوات بي إن اليوم

المباراة الموعد القناة الناقلة المنافسة شيفيلد يونايتد* ليفربول 13.30 بتوقيت القاهرة،14.30 بتوقيت السعودية بي إن HD 2 الدوري الانجليزي بورنموث* وست هام يونايتد 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 9 الدوري الانجليزي أستون فيلا * بيرنلي 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 8 الدوري الانجليزي توتنهام* ساوثهامبتون 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن HD 1 الدوري الانجليزي وولفرهامبتون* واتفورد 16.00 بتوقيت القاهرة،17.00 بتوقيت السعودية بي إن الدوري الانجليزي

التردد الجديد لقناة بي إن سبورت الإخبارية على النايل سات

اسم القناة التردد القمر الصناعي معامل الاستقطاب معامل الترميز بي إن سبورت الإخبارية 12604 نايل سات H 27500

أهم البرامج التي تقدمها القناة على شاشتها