تردد قناة طيور الجنة الجديد 2019 على نايل سات وتردد كرتون نتورك للتمتع بأقوى أفلام وبرامج الأطفال

تردد قناة طيور الجنة للأطفال من أكثر ما يهم الأطفال حاليا على شاشات التليفزيون، إذ تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات العربية المتخصصة في برامج الأطفال، فضلا عن اعتباريها القناة الأولى والرائدة في مجال تقديم أناشيد الأطفال والأغاني التعليمية الموجهة للطفل، تسعى قناة طيور الجنة لعرض مجموعة من البرامج والأناشيد التي تهدف إلى توسيع ادارك الطفل ومساعدته على كسب عدد من المهارات التي قد تفيده في الحياة مستقبلا، وهوا ما زاد عدد المهتمين بالحصول على تردد قناة طيور الجنة 2019 واختلفت الفئات المهتمة بالقناة ولم تعد قاصرة على الأطفال فقط بل تمكنت القناة من أن يتنوع الجمهور المتابع لها بين الأطفال وأولياء الأمور.

فيما يلي نتناول بالبيان تردد قناة طيور الجنة الجديد 2019 على نايل سات، كما سنوضح لكل الأطفال والكبار من متابعينا موجز مبسط عن نشأة وتكوين القناة مع الحديث عن أهم البرامج والأغاني التي تعرض عبر تردد قناة طيور الجنة الجديد، وفي الأخير سنتحدث عن حفلات قناة طيور الجنة المختلفة.

تردد قناة طيور الجنة 2019

قناة طيور الجنة ترسل ترددها لكل دول الخليج وشمال إفريقيا عن طريق قمر النايل سات، وفي الجدول التالي بيان تردد قناة طيور الجدة الجديد 2019 على قمر نايل سات المصري.

تردد القناة القمر القطبية الترميز معامل التصويب 11315 نايل سات V 2750 3/4

فقط الآن يمكنكم استقبال تردد قناة طيور الجنة الوارد بالأعلى للتمتع بكل ما يعرض عليها من أناشيد وأغاني للأطفال.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

نشأة قناة طيور الجنة منذ أكثر من عشرة أعوام، قد انطلقت القناة للمرة الأولي في عام 2008 مخاطبة الطفل العربي بجميع برامجها، حيث استهدف القناة منذ أن انطلقت الأطفال بكل فئاتهم العمرية إذ قدمت لهم الأغاني والبرامج التعليمية والفقرات الترفيهية التي تمكنت من خلالها من لفت أنظار الوطن العربي لها، هذا التخصص في برامج الأطفال وأناشيد الأطفال منح تردد قناة طيور الجنة نايل سات الفرصة لدخول كل البيوت العربية وانتشاره بصورة كبيرة جدا في فترة ليست بالبعيدة، حيث أنة لا يوجد بين يخلو من الأطفال التي تهتم ببرامج وأغاني الأطفال.

قناة طيور الجنة

ظهرت في الفترة الأخيرة العديد من القنوات الفضائية المهتمة بالأطفال، مثل قناة مودي كيدز وقناة كرتون نتورك وقناة ميكي وغيرها من القنوات الفضائية، كل هذه القنوات تعمل على جذب انتباه المشاهدين لها من الأطفال بتقديم أحدث وأفضل البرامج لديها، وعلي الرغم من التنافس الشديد بين تلك القنوات إلا أن تردد قناة طيور الجنة للأطفال ظل يتميز عن جميع تلك القنوات بمحتواه المختلف بعض الشيء، إذ أن قناة طيور الجنة هوا أولى القنوات التي تخصصت في تقديم محتوى غنائي للأطفال على مدارة ال 24 ساعة، بجانب ذلك منذ أن انطلقت قناة طيور الجنة وهي تحرص دائما على اختيار مقدمي برامجها من الأطفال وهي نفس الفئة التي تخاطب بها القناة الجمهور، ومن أشهر مقدمي البرامج عبر تردد قناة طيور الجنة 2019 ليليان السلاوي وجنة مقداد واياد مقداد وبراء العويد وغيرهم من الأطفال.

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حفلات قناة طيور الجنة

في محاولة من إدارة قناة طيور الجنة لاستثمار النجاحات التي حققها نجوم القناة من الأطفال الصغار والشعبية الجارفة التي باتوا يتمتعون بها، بدأت قناة طيور الجنة في تنظم عدد من الحفلات الغنائية في العديد من البلدان العربية يقدمها نجوم القناة من الأطفال الصغار، حيث أقيمت أخر حفلات قناة طيور الجنة في دورة الأردن الشقيقة وقد حققت نجاحا مبهرا وحضور جماهيري كبير من الأطفال وأولياء الأمور، جدير بالذكر أن هذه الحفلات تساعد القناة بصورة كبيرة على نشر تردد قناة طيور الجنة الجديد وتعريف الكثير من الجمهور بالقناة وبما تعرضه من برامج وأغاني.

تردد قناة طيور بيبي

تقدم لكم فيما يلي بيان تردد قناة طيور بيبي للأطفال التي تعتبر أحد أهم قنوات الأطفال في مصر والوطن العربي

تردد القناة القمر الصناعي الاتجاه معدل الترميز 11310 نايل سات افقي 27500 11315 نايل سات افقي 27500 11387 عربسات افقي 27500

تردد قناة سبيس تون

من أهم وأشهر قنوات الأطفال في الوطن العربي قناة سبيس تون للأطفال والتي تعتبر من أقدم القنوات التى أهتمت بهذا المجال، وفي الجدول التالي يمكنكم التعرف على تردد قناة سبيس تون الفضائية ولمزي من المعلومات حول القناة يمكنكم زيارة الموضوع التالي

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصويب 11785 نايل سات عامودي 27500 3/4

وفيما يللي بيان بجدول مواعيد قناة سبيس تون اليوم

اسم البرنامج توقيت العرض BEYBLADE BURST / 2019-09-28 00:00 أبناء الوطن / 2019-09-28 00:30 Gormitti \ 2019-09-28 01:30 قتال الطيف 2019-09-28 02:00 Armor hero 2019-09-28 03:30 BEYBLADE BURST / 2019-09-28 04:30 مدرسة الأرقام / 5 2019-09-28 05:00 مرمر / 2019-09-28 05:15 أمجد و ميمو 2019-09-28 05:30 تاما والأصدقاء / 2019-09-28 06:00 Masha & The Bear/ 2019-09-28 06:30 حكايات ماشا / + طباخ و غنم / 2019-09-28 07:00 Hanakappa / 53+54 2019-09-28 07:15 أمجد و ميمو 2019-09-28 07:30 فيفي والزهرات الصغيرا ج1 / 2019-09-28 08:00 مرمر / 87+88 2019-09-28 08:30 بابار و مغامرات بادو / 2019-09-28 08:45 Hanakappa / 55+56 2019-09-28 09:15 أمجد و ميمو 2019-09-28 09:30 Zafari / 2019-09-28 10:00 Super wings S2 / 2019-09-28 10:15 تاما والأصدقاء / 2019-09-28 10:30 بابار و مغامرات بادو / 2019-09-28 11:15 أمل البطل / 2019-09-28 11:45 أنا وأختي / 13 2019-09-28 12:15 Super wings S2 2019-09-28 12:45 NARUTO SD ROCK LEE / 2019-09-28 13:00 سراج / 4 2019-09-28 13:30 Zafari / 2019-09-28 14:00 BEYBLADE BURST / 2019-09-28 14:15 أبناء الوطن / 2019-09-28 14:45 Gormitti \ 2019-09-28 15:45 DETECTIVE CONAN S9 / 2019-09-28 16:15 القناص 2019-09-28 16:45 الامل 2019-09-28 18:30 مهرتي الصغيرة ج8 / 2019-09-28 20:15 BEYBLADE BURST / 2019-09-28 20:45 DETECTIVE CONAN S9 / 5 2019-09-28 21:15 Gormitti \ 2 2019-09-28 21:45 Masha & The Bear S2 / 2019-09-28 22:15 Naruto 2019-09-28 22:30

تردد قناة كرتون نتورك

قمر الصناعي التردد معدل الترميز الإستقطاب معامل تصويب الأخطاء نايل سات 12226 27500 أفقي “H” 5/6 نايل سات 12228 27500 أفقي “H” 5/6 عرب سات 11747 27500 أفقي “H” 3/4

انتهينا الآن من عرض وقديم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2019 على نايل سات، كما تناولنا بالشرح محتوي القناة وأهم ما تعرضه، وسنوافيكم متابعينا فورا بأن تعديل قد يحدث على تردد القناة فورا.