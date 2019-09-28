“بطولات” تردد ابو ظبي الرياضية AD SportsTV HD| الناقلة لبطولة كأس محمد والبطولات الكبيرة...

نعرض عليكم تردد أبو ظبي الرياضية، الناقلة للعديد من المباريات والبطولات العالمية، والأسيوية، والتي تبث من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وياه سات وهوت بيرد، بجودة عالية، دون تقطيع، بخاصية اتش دي واس دي، وتقوم ببث المباريات الدولية، والبطولات الأسيوية، والعديد من البطولات العالمية، وتقوم الليلة ببث مباشر، وبشكل مجاني، وسنعرض عليكم التردد الحالي للقناة لتتمكنوا من متابعة مباراة الليلة، كما نعرض عليكم موعد المباراة.

تردد أبو ظبي الرياضية AD SportsTV HD

قناة ابو ظبي الرياضية، ضمن باقة قنوات أبو ظبي، والتي تبث من القمر الصناعي نايل سات، بدون تقطيع، بجودة عالية، وقد استحوذت على جماهيرية متصاعدة على مدى تاريخها، وذلك لمحتواها الشامل المتنوع وبرامجها المتميزة، وكذلك الجودة العالية للبث الفضائي للقناة، بخاصية اتش دي وال اس دي، الفائقة الوضوح بدون تقطيع:

تردد قنوات ابو ظبي الرياضية بخاصية اتش دي

التردد معدل الترميز اسم القناة الاستقطاب 12467 27500 AD HD 1 أفقي H 12467 27500 AD HD 2 أفقي H

تردد أبو ظبي الرياضية بخاصية اس دي

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب AD SD 1 12223 27500 أفقي H AD SD 2 12230 27500 أفقي H

تردد قناة أبوظبي HD

القمر الاصطناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز تضمين التردد المنطقة Eutelsat AB7 (7⁰ West) 12467,31 Horizontal 27500 2/3 DVBS2 8PSK MENA Region Hotbird 8 (13⁰ East) 12476 Horizontal 29900 3/4 DVBS2 8PSK America, MENA Region, Europe YahSat (52.5⁰ East) 12091 Vertical 27500 8/9 DVBS2 QPSK MENA Region

تردد قناة أبو ظبي على جميع الأقمار الصناعية

القمر الصناعي التردد معدل الترميز القطبية معامل تصحيح الخطأ النايل سات 12467 27500 عمودي H 2/3 النايل سات 12226 27500 عمودي H 3/4 عرب سات 11804 27500 عمودي H 3/4 هوت بيرد 11747 27500 عمودي H 3/4 ياه سات 11938 27500 عمودي H 5/6

بطولة كاس محمد

وتقوم شبكة أبو ظبي للمنوعات، بعرض محتوى شامل، ترفيهي وثقافي وأخبار وثقافة، وذلك يتبع الشبكة الرئيسية، مما جعل لها متابعين من جميع أنحاء العالم العربي وجعلها من أولى القنوات في نسب المتابعة.