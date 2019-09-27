Receive ◼️ تردد قناة عمان الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة عمان الرياضية عمان ، تعد قناة عمان الرياضية من أهم القنوات الرياضية التي توجد بسلطنة عمان وبالعالم العربي حيث أنها تقوم بإذاعة مجموعة برامج رياضية متميزة مع بث مباشر للمباريات التي يحبها الجميع للساحرة المستديرة على مدار اليوم سواء كانت تخص الفريق العماني أو الدوريات الأخرى حيث يتم الحرص على بث جميع الفعاليات العالمية المختلفة التي تخص الرياضة.

تردد قناة عمان الرياضية الجديد Frequence Oman TV Sport HD على نايلسات

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تردد قناة عمان الرياضية

تم تغيير تردد قناة عمان الرياضية حيث يتم العمل على تحسين البث الخاص بالقناة حيث أن لها جماهير عريضة وكثيفة على مستوى العالم العربي يمكنك تغيير ضبط القناة على التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات والتردد 12111 ومعدل الترميز 27500 والإستقطاب أفقي وسوف يتم ضبط القناة على الفور ومن ثم يمكنك المشاهدة الممتعة للقناة بدون أي تشويش كما يلي:

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 12111 27500 3/4 أفقي عرب سات 12456 27500 3/4 أفقي

ترددات قناة عمان الرياضية

تعد من القنوات الناقلة لمجموعة من أهم المباريات التي يتم بثها في عمان وخارجها حيث سيتم نقل نقل جميع مباريات الدوري العماني والكأس كما سيتم نقل كأس أسيا لعام 2023 وكأس العالم بعام 2022 وتعتبر قناة حكومية كما يتم نقل المباريات بالمجان وبدون تشفير بخاصية إتش دي لوجود مجموعة كبيرة من الأجهزة التكنولوجية الحديثة والمتطورة التي تساعدكم على رؤية ممتازة وصوت نقي.

أما عن البرامج الرياضية فيتم تقديم محتوى رياضي محترم يعمل على تقديم كافة الأخبار التي تخص الرياضة كما يتم العمل على بث المباريات المختلفة بالمواعيد التي يتم الإذاعة عنها فيمكنك متابعة القناة للتعرف على الفعاليات الرياضية العالمية المختلفة ومتابعة كافة البطولات الرياضية من خلال ضبط التردد الجديد لقناة عمان الرياضية والتي توفر مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة بكل مكان مع تقديم إستديوهات تحليلة رائعة.