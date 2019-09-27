حصر بأحدث “ترددات القنوات الرياضية” على جميع الأقمار سبتمبر 2019

ترددات القنوات الرياضية على جميع الأقمار , ننقل إليكم اليوم جميع الترددات التي يبحث عنها عشاق مشاهدة المباريات الرياضية حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى المباريات الأخرى مثل كرة السلة، الطائرة وغيرها من أنواع الرياضة الأخرى.

جميع ترددات القنوات الرياضية على نايل سات 2019

تعرف على قنوات رياضية اخرى:

ترددات القنوات الرياضية على جميع الأقمار 2019

قنوات beIN SPORTS MA

تعد قنوات بي ان سبورت ماكس من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في بث المباريات الرياضية، حيث يتم عرض مبارياتها من خلال الأقمار الصناعية نايل سات – عرب سات.

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قناة بي ان سبورت ماكس من القنوات المشفرة التي لها اشتراك شهري تابع لشبكة قنوات بي ان سبورت القطرية، والتي اشتهرت بامتلاكها حقوق البث لمباريات كأس العالم 2018 مونديال روسيا.

تردد قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ المدار التشفير نايل سات 101/102 12245 27500 عمودي 2/3 7 غرب إرديتو 2 عرب سات 2C/2D/3A 11180 27500 عمودي 2/3 26 شرق إرديتو 2

تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب المدار معامل تصحيح الخطأ التشفير نايل سات 101/102 12245 27500 عمودي 7 غرب 2/3 إرديتو 2 عرب سات 2C/2D/3A 11180 27500 عمودي 26 شرق 2/3 إرديتو 2

تردد قناة beIN SPORTS HD 1 FR

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ المدار التشفير Astra 1B-1H + 2C 11376 22000 عمودي 2/3 19.2 شرق فياكسس 2 هوت بيرد 1-6 11096 29900 أفقي 2/3 13 شرق فياكسس 2

تردد قناة تي ار تي TRT 1 HD

قناة تي ار تي TRT 1 HD إحدى القنوات التركية وأهمها على الإطلاق، حيث تبث مبارياتها بشكل مجاني للمشاهدين في تركيا والبلاد المجاورة لها، وبصورة واضحة بتقنية HD.

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ المدار التشفير Turksat 1C 11054 30000 عمودي 3/4 42 شرق مفتوح Eutelsat W3 11637 30000 أفقي 3/4 7 شرق مفتوح

تردد قناة Italia 1

القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ المدار التشفير هوت بيرد 1-6 11919 27533 عمودي 2/3 13 شرق مفتوح

تردد قناة أبوظبي الرياضية 1

قناة أبوظبي من القنوات الفضائية الغير مشفرة أي تبث مبارياتها من غير مقابل، تعرض البرامج والمباريات عبر القمر الصناعي عرب سات، كما تعمل القناة على مدار الـ24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.

القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب عرب سات 11804 27500 أفقي مجاني

تردد قناة الكويت الرياضية 1

القمر الصناعي التردد معدل الترميز القطبية التشفير عرب سات 12130 27500 عمودي مجاني

تردد قناة ام بي سي برو سبورت 1

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب ام بي سي برو سبورت 1 عرب سات 12341 27500 أفقي

تردد قناة دبي ريسينج 2019

التردد القمر الصناعي التشفير الترميز الاستقطاب 12130 مدار عرب سات مجاني 27500 عمودي

تردد قناة البحرين الرياضية 1

الترميز القمر الصناعي التردد التشفير الاستقطاب 27500 عرب سات 12226 مجاني أفقي

تردد قناة ياس 2019

التخصص القمر الإصطناعي التردد الترميز الاستقطاب رياضية مدار عرب سات 11804 27500 أفقي

تردد قناة RTS Deux HD

االقمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ الوجهة المداري التكويد والحماية هوت بيرد 1-6 10971 29700 أفقي 3/4 13 شرق فياكسس2

تردد قناة البحرين الرياضية2

القمر الصناعي التشفير التردد الترميز الاستقطاب عرب سات مجاني 12226 27500 أفقي

تردد قناة النيلين 2019

القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب التشفير عرب سات 12523 27500 عمودي مجاني

تردد قناة فلسطين الرياضية 2019

الجودة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب SD عرب سات 11957 27500 أفقي

تردد قناة السعودية الرياضية 1 2019

التردد القمر الصناعي معامل التصحيح الترميز الاستقطاب 11230 عرب سات 3/4 27500 أفقي

تردد قناة السعودية الرياضية 2

جودة القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب SD عرب سات 11230 27500 أفقي

تردد قناة النيل سبورت 2019

معامل تصحيح الخطأ القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب 3/4 نايل سات 11843 27500 أفقي

يمكنك الآن استقبال ترددات قنوات الرياضية في عدة بلدان على جهاز الستالاتيت الخاص بك بمنتهى السهولة واليسر.