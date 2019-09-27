حصر بأحدث “ترددات القنوات الرياضية” على جميع الأقمار سبتمبر 2019

ترددات القنوات الرياضية على جميع الأقمار , ننقل إليكم اليوم جميع الترددات التي يبحث عنها عشاق مشاهدة المباريات الرياضية حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة القدم الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى المباريات الأخرى مثل كرة السلة، الطائرة وغيرها من أنواع الرياضة الأخرى.
جميع ترددات القنوات الرياضية على نايل سات 2019
تعرف على قنوات رياضية اخرى:
ترددات القنوات الرياضية على جميع الأقمار 2019
قنوات beIN SPORTS MA
تعد قنوات بي ان سبورت ماكس من أهم القنوات الفضائية المتخصصة في بث المباريات الرياضية، حيث يتم عرض مبارياتها من خلال الأقمار الصناعية نايل سات – عرب سات.
Advertisements
قناة بي ان سبورت ماكس من القنوات المشفرة التي لها اشتراك شهري تابع لشبكة قنوات بي ان سبورت القطرية، والتي اشتهرت بامتلاكها حقوق البث لمباريات كأس العالم 2018 مونديال روسيا.
تردد قناة beIN SPORTS MAX 1 HD AR
القمر الصناعي
التردد
معدل الترميز
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأ
المدار
التشفير
نايل سات 101/102
12245
27500
عمودي
2/3
7 غرب
إرديتو 2
عرب سات 2C/2D/3A
11180
27500
عمودي
2/3
26 شرق
إرديتو 2
تردد قناة beIN SPORTS MAX 2 HD AR
القمر الصناعي
التردد
الترميز
الاستقطاب
المدار
معامل تصحيح الخطأ
التشفير
نايل سات 101/102
12245
27500
عمودي
7 غرب
2/3
إرديتو 2
عرب سات
2C/2D/3A
11180
27500
عمودي
26 شرق
2/3
إرديتو 2
تردد قناة beIN SPORTS HD 1 FR
القمر الصناعي
التردد
الترميز
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأ
المدار
التشفير
Astra 1B-1H + 2C
11376
22000
عمودي
2/3
19.2 شرق
فياكسس 2
هوت بيرد 1-6
11096
29900
أفقي
2/3
13 شرق
فياكسس 2
تردد قناة تي ار تي TRT 1 HD
قناة تي ار تي TRT 1 HD إحدى القنوات التركية وأهمها على الإطلاق، حيث تبث مبارياتها بشكل مجاني للمشاهدين في تركيا والبلاد المجاورة لها، وبصورة واضحة بتقنية HD.
القمر الصناعي
التردد
الترميز
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأ
المدار
التشفير
Turksat 1C
11054
30000
عمودي
3/4
42 شرق
مفتوح
Eutelsat W3
11637
30000
أفقي
3/4
7 شرق
مفتوح
تردد قناة Italia 1
القمر الصناعي
التردد
معامل الترميز
الاستقطاب
معامل تصحيح الخطأ
المدار
التشفير
هوت بيرد 1-6
11919
27533
عمودي
2/3
13 شرق
مفتوح
تردد قناة أبوظبي الرياضية 1
قناة أبوظبي من القنوات الفضائية الغير مشفرة أي تبث مبارياتها من غير مقابل، تعرض البرامج والمباريات عبر القمر الصناعي عرب سات، كما تعمل القناة على مدار الـ24 ساعة دون انقطاع أو تشويش.