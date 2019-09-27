من هنا تردد ↩️ قناة روتانا خليجية 2019 على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات

تردد قناة روتانا خليجية 2019 من منا لا يتشوق لسماع فنان العرب محمد عبده وهو يتغنى بأروع أغانيه الجميلة مثل أغنية “الأماكن” التي أحدثت ضجة كبيرة في الوطن العربي بأكمله، كما يمكنك الاستمتاع بأفضل الأغاني الخليجية للعديد من مشاهير الخليج على قناة روتانا خليجية، مثل الفنان ماجد المهندس، الفنان حسين الجسمي والفنانة الرائعة أحلام.

تردد قناة روتانا خليجية علي النايل سات

تعرف على:

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تردد قناة روتانا خليجية 2019

قناة روتانا خليجية هي جوهرة ثمينة من ضمن مجموعة قنوات روتانا المتعددة والمتنوعة، حيث تم بث القناة في عام 2005 على قمرين صناعيين هما العرب سات والنايل سات.

الأمير طلال هو أحد ملاك مجموعة قنوات روتانا بأكبر نسبة بها، بدأ بث قناة روتانا خليجية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد انفردت قناة روتانا خليجية بعرض التراث الخليجي كله من خلال الأغاني العربية الأصيلة، المسلسلات، العروض المسرحية، والبرامج، وكل هذا من أجل أن يستمتع المتابعين أمام شاشة التلفاز بهذا التراث المميز.

تميزت بعرض أحدث الأغاني الخليجية التي تنتجها شركة روتانا للصوتيات، التي تعد أكبر شركات إنتاج الأغاني في الوطن العربي.

تردد قناة روتانا خليجية 2019 على القمر الصناعي نايل سات

الآن يمكنك التمتع بالأغاني الخليجية بعد ضبط جهاز استقبالك على تردد قناة روتانا خليجية:

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ جودة القناة 11295 27500 أفقي 4/3 SD

تردد قناة روتانا خليجية 2019 على القمر الصناعي عرب سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 10890 HD 27500 H 4/3 11843 SD

أبرز ما تعرضه قناة روتانا خليجية 2019

إذا كنت في حيرة واشتياق لمعرفة أهم البرامج والمسلسلات التي تعرضها قناة روتانا خليجية، فنحن قادرون على إنهاء الحيرة بعرض أهم هذه البرامج:

برنامج سيدتي.

برنامج يا هلا.

برنامج رادار طارئ.

برنامج كورة.

برنامج تحدي الهوامير.

كما تعرض مسلسلات خليجية أكثر من رائع، حيث يعد عرض حصري لأول مرة على شاشة التلفاز.