اضبط وتابع ⚫️ تردد قناة روتانا كلاسيك 2019 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

تردد قناة روتانا كلاسيك 2019 , هل تبحث عن فيلم السفيرة عزيزة، أو فيلم شارع الحب، لا داعي للبحث في القنوات الأخرى ونحن لدينا قناة روتانا كلاسيك المتخصصة في عرض الأفلام القديمة من زمن الفن الجميل، وقناة روتانا كلاسيك هي واحدة من ضمن مجموعة متميزة من باقات قنوات روتانا، فهي أهم وأفضل القنوات التي تعرض كل ما هو قديم، سواء كانت أفلام أو مسلسلات، مسرحيات، وأغاني.

تردد قناة روتانا كلاسيك Rotana Classic 2019 على نايلسات

تعرف على:

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تردد قناة روتانا كلاسيك 2019

تعود قناة روتانا كلاسيك إلي صاحبها الأمير السعودي وليد بن طلال، فقد تم إطلاق بث قناة روتانا كلاسيك لأول مرة على الفضائيات في عام 2012، ولكن في ذاك الوقت كان يطلق عليها “روتانا زمان” فقد كان يري البعض أن هذا الاسم مناسب لما يتم عرضه على القناة.

وقد تميزت قناة روتانا كلاسيك، بالأفلام والأغاني القديمة، حيث استطاعت أن تطور من نفسها من خلال عرض كل ما هو قديم والتي حظيت بمشاهدات عالية من الكبار والصغار.

تردد قناة روتانا كلاسيك 2019

إذا كنت من عشاق الزمن الجميل، كل ما عليك ضبط و تثبيت الترددات التالية على جهازك:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ نايل سات 11296 27500 أفقي 3/4

القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل الخطأ عرب سات (بدر سات) 11843 27500 أفقي 3/4 عرب سات بدر سات HD

10890 27500 أفقي 3/4

أهم الأفلام والمسرحيات التي تعرضها روتانا كلاسيك

فيلم السفيرة عزيزة.

فيلم الباب الحديد.

شارع الحب.

30 يوم في السجن.

الفتوة.

مسرحية العيال كبرت.

مسرحية المشاغبين.

أغاني أم كلثوم الممتعة في تمام الساعة 11 يومياً.

تعرف … على باقة قنوات روتانا

انتظرونا قريباً بنشر ترددات القنوات التالية: