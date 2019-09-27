“الآن” أحدث ترددات قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات والعرب سات 2019

قناة وناسة من أفضل القنوات الفضائية في منطقة الخليج، لما تعرضه من محتوي فني هادف، من خلال عرض البرامج الفنية الموسيقية، والعروض المباشرة لبعض حفلات الفنانين، لذلك حازت على اعجاب العديد من المشاهدين في الوطن العربي، وخاصةً الفئة الشبابية، الذين يهتموا دائماً بالعروض الموسيقية وأخبار الفنانين، حيث تسعي قناة وناسة بصفة مستمرة على التميز والرقي، بتقديمها محتوى هادف ترتقي به بالذوق والفن العربي، فتابعونا وقناة وناسة وأحدث تردات القناة عرب الأقمار الصناعية.

نبذة قصيرة عن قناة وناسة الفضائية

بدأت القناة في بثها للأغاني الخليجية عام 2007، وتعود تبعيتها لأكبر شبكة إعلامية في منطقة الشرق الأوسط شبكة mbc ، حيث تعرض على مدار اليوم، العديد من الأغاني العربية الخليجية، ولم تقتصر على عرض تلك الأغاني، بل قامت بعرض بعض البرامج الفنية، التي حازت على شهرة عالية، وإعجاب العديد من المشاهدين في كل مكان، وهو برنامج ” جلسات وناسة” الذي يتابعه العديد من النجوم الشباب، ليرتقوا بموهبتهم، حتى يصبحوا بعد ذلك من النجوم العظماء، من خلال تقديم أغاني ذات محتوى متميز وممتع.

أحدث أخبار قناة وناسة

اعتادت قناة وناسة على تقديم كل جديد في عالم الفن، لذلك فهي تحاول أن تحصل على حقوق نشر كليبات المطربين، والهدف منه زيادة أعداد المشاهدين إليها، نظراً لاهتمام المتابعين لها في الوطن العربي، من خلال الأغاني والكليبات الجديدة عبر القناة.

كما يمكن للمشاهدين الوطن العربي، بتحميل تطبيق وناسة على “متجر جوجل بلاي” Wanasah ، أو متجر آب ستور “App Store “ على الهاتف المحمول، كي يتمكن للمشاهدين سماع ومشاهدة أحدث الأعمال الغنائية لهم في أي وقت وأي مكان.

أحدث ترددات قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معامل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح 11470 27500 (V)عمودي 5/6

تردد أخر من قناة وناسة عبر القمر الصناعي نايل سات

التردد معدل الترميز القطب معدل التصحيح 11559 27500 (V) عمودي 5/6

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي العرب سات