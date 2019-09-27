“الآن” أحدث ترددات قنوات هوت بيرد 2019 | تعرف على تردد باقة showtime شو تايم

ترددات قنوات هوت بيرد 2019 ، تعد الشركة الفرنسية يوتلسات من أكبر ثلاث شركات الأساسية في العالم، والتي تعمل في مجال بث الأقمار الصناعية، فهي المختصة بإطلاق القمر الصناعي هوت بيرد، حيث تعمل على تغطية القارة الأوروبية بشكل كامل.
أطلقت شركة يوتلسات عدد كبير من أقمار الهوت بيرد، حيث وصل عددهم إلى 10 أقمار، ولكن ليس يعملون جميعهم بشكل كامل، لهذا نشرت عدة باقات منها المجاني والمشفر في العديد من البلاد، كي يتسنى للجميع شراء تلك الباقات، فالبعض يفضل الباقات المجانية، والبعض الآخر من هواة شراء الباقات المشفرة.
ترددات قنوات هوت بيرد 2019
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باقة showtime شو تايم
من أفضل الباقات العربية التي تبث من خلال القمر الصناعي نايل سات، فهو على موقع 7 اتجاه الغرب، يتم تشفيرها من أرديتو 2
|الترددات
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|11977
|27500
|V
|11996
|27500
|H
|12073
|27500
|H
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باقة أوربيت
من أشهر الباقات العربية، تبث من القمر الصناعي بدر، موقعه 26، اتجاه شرقاً، يتم تشفيرها من خلال ميديا جارد، وأرديتو.
|ترددات
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|11604
|27500
|H
|11096
|27500
|V
|11054
|27500
|H
|11013
|27500
|H
كما تبث أيضا باقة أوربيت على القمر الصناعي أطلانتك بير 2 على موقع 8، في اتجاه غرباً، من خلال تشفير ميديا جارد، وأرديتو.
|الترددات
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|11010
|27500
|H
|11010
|27500
|H
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باقة قنوات الجزيرة الرياضية
تتميز شركة يوتلسات على احتوائها على باقة قنوات الجزيرة الرياضية العربية، يبث من خلال القمر الصناعي نايل سات 7، على موقع 7، اتجاه غرباً، بتشفير أرديتو.
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|12284
|27500
|H
كما يضم قمر الهوت بيرد، على موقع 13 درجة، باتجاه الشرق، عن طريق تشفير فياكسس.
|التردد
|معامل الترميز
|الاستقطاب
|11179
|27500
|H
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باقة الأوائل ART
من الباقات العربية المتميزة، فهي تبث من خلال القمر الصناعي نايل سات، على موقع 7 باتجاه الغرب، يتم تشفيره من أرديتو 2.
|التردد
|معدل الترميز
|الاستقطاب
|11958
|27500
|H
|11804
|27500
|V
|11881
|27500
|H
|12034
|27500
|H