space toon – استقبل واضبط تردد قناة سبيس تون 2019 على القمر الصناعي نايل سات

تابع أقوي أفلام الكرتون والانمي واستقبل معنا واضبط تردد قناة سبيس تون 2019 تتميز قناة سبيس تون بعرض العديد من برامج الأطفال، حيث تقدم محتوى تعليمي هادف يحظى بإعجاب أولياء الأمور، فهي تساعد الأطفال على التعلم والإدراك، ومعرفة الكثير من الأشياء بالمجتمع الذي يدور حوله.

كما تتمتع أيضاً بأنها تعرض برامجها باللغة العربية، مما جعل الإقبال عليها كبير جداً.

تردد قناة سبيس تون على النايل سات 2019 تردد قناه space toon:

تعرف على قنوات الأطفال:

تردد قناة سبيس تون 2019

قناة سبيس تون أول قناة فضائية في العالم العربي يتم تخصيصها للأطفال، وقد تم إطلاق بث القناة في عام 2002 ، تضم العديد من البرامج الكرتونية والمسلسلات الشهيرة التي جذبت الأطفال حول شاشة التلفاز.

قناة سبيس تون تميزت بالتنوع بين برامجها، حيث تعرض مسلسلات كرتونية كوميدية، وبرامج ومسلسلات درامية متنوعة.

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اعتمدت فكرة قناة سبيس تون على تصنيف البرامج على هيئة كواكب، حتى يتم أخذ الأطفال بزيارة كل كوكب، ومشاهدة ما يحتوي داخل الكوكب أو البرنامج:

كوكب كوميديا.

كوكب رياضة.

كوكب أكشن.

وغيرها من الكواكب والتي بلغت 11 كوكباً في مجموعة قناة سبيس تون.

تردد قناة سبيس تون 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

الآن يمكنكم أعزائي الأطفال مشاهدة كواكب قناة سبيس تون والاستمتاع ، من خلال ضبط جهاز الاستقبال بالتردد التالي:

التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ 11785 27500 V 5/6

أهم البرامج التي تعرض علي قناة سبيس تون 2019

برنامج ماشا والدب

تدور أحداث هذا البرنامج حول فتاة صغيرة تعيش بالقرب من منزل الدب.

برنامج نجمة الطبخ

يتحدث هذا البرنامج عن فتاة عاشقة للطبخ، وتعد العديد من الوصفات الرائعة.

برنامج النمر الوردي

برنامج النمر الوردي من أهم البرامج المميزة التي يعشقها الأطفال، ويدور حول نمر وردي ورجل مشاكس معه، وتنتهي بفوز النمر الوردي.

جدول عرض برامج ومسلسلات قناة سيبس تون أطفال 2019