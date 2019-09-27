“أعرف” ||عندنا || أقوى أشارة لتردد قناة الرياضية السعودية 1-2 على النايل سات والعرب سات...

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز عرب نيوز داخل المملكة العربية السعودية، يسعدنا التواصل معكم من خلال هذا المقال الهام عن تردد قناة السعودية الرياضية 1-2 المجانية، على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، الناقلة للدوري السعودي الممتاز لكرة القدم، والتي يحرص على متابعتها الجمهور السعودي والجمهور الخليجي بصفة عامة، وأصبحت القناة من أكثر القنوات التي يحرص على متابعتها الجمهور العاشق لكرة القدم.

بدأت القناة بثها الأول يوم 16 من رجب عام 1423 هجري الموافق 24 سبتمبر 2002، ومنذ عام 2018 بدأت القناة تبث بثوب جديد ومتطور، وبالتحديد يوم 1 مارس عام 2019، تحت مسمى KSA SPORTS وأضافت KSA SPORTS+1 KSA SPORTS+2، لنقل المباريات التي تذاع في وقت واحد.

تقسيم مستويات الدوري السعودي

المستوى الأول: الهلال ، النصر ، التعاون، الأهلي.

المستوى الثاني : الشباب، الفيصلي، الرائد، الوحدة.

المستوى الثالث: الاتحاد، الفتح، الاتفاق، الفيحاء.

أبها، العادلة، الحزم، ضمك.

أهم المباريات التي ستنقل على القناة اليوم الجمعه

المباراة موعد المباراة المنافسة الشباب * الاتحاد 17.25 بتوقيت القاهرة،18.25 بتوقيت السعودية الدوري السعودي الجولة الخامسة الوحدة * الفتح 19.15 بتوقيت القاهرة،20.15 بتوقيت السعودية الدوري السعودي الجولة الخامسة الأهلي * النصر 19.15 بتوقيت القاهرة،20.15 بتوقيت السعودية الدوري السعودي الجولة الخامسة

تستأنف اليوم الخميس مباريات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بلقاءين من العيار الثقيل، ففي اللقاء الأول يلعب الشباب ضد الاتحاد، والوحدة ضد الفتح، والأهلي ضد النصر.

تردد قناة السعودية الرياضية 1-2 على نايل سات وعرب سات

القمر الصناعي القناة التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز التصحيح نايل سات KSA1 KSA2 12149 H 27500 5/6 عرب سات KSA1 KSA2 12015 V 27500 5/6

الحقوق التي تمتلكها قناة السعودية الرياضية 1-2

الدوري السعودي للمحترفين.

دوري الدرجة الأولى السعودي.

كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس الخليج العربي.

الدور التمهيدي لكأس العرب الأندية الأبطال.

بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.

سباقات الخيل والألعاب الإلكترونية.

المباريات الودية للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.