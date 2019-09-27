تردد قناة براعم الجديد على القمر الصناعي سهيل سات لمشاهدة أروع برامج وأفلام كرتونية متميزة

تردد قناة براعم 2019 ، تعتبر قناة براعم من أهم وأفضل القنوات الفضائية المتخصصة للأطفال، حيث تساعد علي تنمية مهارات الطفل، لذلك فهي من القنوات التي تبحث عنها معظم الأمهات بفضل ما تعرضه من محتوى تعليمي هادف للأطفال، عادةً تبث أفلام كرتونية عربية وأجنبية مفيدة للأطفال، بالإضافة إلى البرامج التي تعلمهم القيم والمبادئ منذ الصغر، ومن هنا سنتحدث أكثر عن تردد قناة براعم الجديد 2019 فتابعوا معنا:

تعرف على قنوات الأطفال:

تردد قناة براعم للاطفال عبر النايل سات وعرب سات تحديث 2019

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تردد قناة براعم

تعتبر قناة براعم من أروع القنوات التي تم تأسيسها للأطفال، حيث تم تأسيس قناة براعم في عام 2009، ومنذ افتتاحها وحتى الآن وهي تقدم كل ما يهم الطفل.

قناة براعم من القنوات القطرية المتخصصة للأطفال من سن ثلاث سنوات وحتى سن ست سنوات فقط.

منذ فترة قصيرة أصبحت من ضمن شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، وتبث برامجها من على القمر سهيل سات فقط، كما قامت بتشفير القناة وأصبحت باشتراك شهري للمهتمين بمتابعة القناة.

مميزات قناة براعم للأطفال

حازت قناة براعم بإعجاب أولياء الأمور والأطفال، لما تقدمه من برامج وأفلام كرتونية شيقة للأطفال وبشكل جيد ومفيد، بالإضافة إلى المميزات الأخرى:

اللغة المستخدمة هي اللغة العربية.

نظمت أوقات الأطفال، حيث تبدأ ببث محتواها من السادسة صباحاً حتى السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تتميز بروح الحب والتعاون، مما يشجع الطفل على أداء التمارين التي تعرض على القناة بمثابة المشاركة.

استطاعت جذب الأطفال والكبار أيضاً، بسبب البرامج المميزة التي تعرض عليها.

استقبل .. تردد قناة براعم الجديد 2019

القمر الصناعي التردد معامل الترميز الاستقطاب جودة القناة سهيل سات 1104 27500 V HD

أهم البرامج التي تعرض علي قناة براعم.

تعرض قناة براعم العديد من البرامج الرائعة والتي تركت علامة بارزة للأطفال: