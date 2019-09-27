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Know – ترددات القنوات الرياضية العالمية والعربية الناقلة كبرى مباريات البطولات الدولية أكتوبر...

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ترددات القنوات العالمية والعربية ، يبحث معظم عشاق مشاهدة المباريات العالمية والإقليمية عن أحدث ترددات القنوات الرياضية حتى يتسنى لهم متابعة أهم المباريات العالمية مثل والإسباني، ومن هنا سنعرض عليكم من خلال موقعنا ملف كامل لأجدد ترددات القنوات المتاحة على الأقمار الصناعية المختلفة.

 

مجاناا!!| احدث ترددات القنوات المفتوحة الناقلة على النايل سات | كل الدوريات العالمية 2019

تعرف على قنوات رياضية اخرى:

ترددات القنوات الرياضية العالمية والعربية

يمكنك أيها القارئ العزيز متابعة أهم المباريات الدولية والمحلية على شاشة القنوات الرياضية من خلال ضبط إشارة جهاز الاستقبال الخاص بك، والجدير بالذكر بأننا سنوفر أهم القنوات الرياضية المفتوحة والمشفرة أيضاً، وكل ما عليك الاختيار القناة المفضلة لك.

تردد قناة تايم سبورت 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

القمر القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ
نايل سات تايم سبورت 11448 27500 أفقي          5/6

قناة سبورت 5 ناقلة 2019 للمشاهدة مباريات كرة القدم

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل التصحيح
أموس مدار 4 غرب 10806 27500 رأسي       4/3
أموس مدار 4 غرب 10972 27500 رأسي      3/2

تردد قنوات بين سبورت المشفرة 2019 على عدة أقمار صناعية

القمر التردد معدل الترميز      القطبية
نايل سات 7 غرب 12604 27500        أفقي
نايل سات 7 غرب 11012 27500        أفقي
سهيل سات 25.5 شرق 11623 27500       رأسي
سهيل سات 25.5 شرق 11585 27500      رأسي

تردد قناة afa sport المجانية 2019

لقمر التردد معامل الترميز الاستقطاب    معامل التصحيح
بدر 7 26 درجة شرق 10970 27500 رأسي          3/4

أحدث تردد قناة Arena sport الكرواتية 2019

لقمر التردد معامل الترميز الاستقطاب
يوتلسات 16 شرق 11595 30000 أفقي

تردد قنوات Arena Sport الصربية 2019

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب
استرا 23.5 درجة شرق 12380 30000 أفقي
يوتلسات 16 شرق 11231 30000 رأسي
بلغاريا سات 1.9 غرب 11798 30000 أفقي

تردد قناة فوكس سبورت الهولندية 2019الجديد

لقمر التردد معدل الترميز الاستقطاب    معامل التصحيح
استرا 23.5 شرق 11739 29900 رأسي         3/2

تعرف … تردد قنوات يورو سبورت euro sport 2019

القمر اسم القناة التردد معدل الترميز القطبية
استرا 1 19.2 شرق eurosport 2 اسبانيا 11686 22000   رأسي
هسباسات 30 غرب eurosport 2 البرتغال 12207 27500    أفقي
استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 12148 27500    أفقي
استرا 2 28.2 شرق eurosport 2 UK 11856 29500   رأسي

تردد قناة فوكس سبورت الهولندية 2019 الجديد

لقمر التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ   الاستقطاب
استرا 23.5 شرق 11739 29900        رأسي        3/2

ملف شامل ترددات القنوات المفتوحة 2019

  • قناة تايم سبورت time sport الأرضي: UHF 32.

  • تردد قناة RTG علي التردد التالي Intelsat 50.0°W 4182 V 7600 1/2.

  • تردد قناة Metro TV علي NSS 37.4°W 3749 H 1674 7/8.

  • تردد قناة TVGE Internacional من خلال الاشارة التالية Eutelsat 7°E 10721 H 22000 3/4.

  • تردد قناة RTB TV علي Eutelsat 3.1°E -3650 R 2740 / FTA + C-Band.

  • تردد قناة ZNBC TV 1 علي Intelsat 60°E -3765 R 5000 / FTA + C-Band.

  • تردد قناة RTG Guinea علي Intelsat 27.5°W-3936 R 4549 -FTA -C-Band.

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  • تردد تردد تردد قناة بين سبورت 1 – 2 الفرنسية علي التردد التالي ” Astra 19E – 11538 V 27500“.

  • قناة ديكال بلوس علي التردد Astra 19E – 12012 V 29500.

  • تردد قناة يورو سبورت 2 فرنسا علي التردد التالي ” 19.2°E-12581 V 22000“.

  • تردد قناة كانل بلوس سبورت فرنسا علي التردد التالي 11856 V 27500 القمر الصناعي Astra 19E.

  • تردد قناة يورو سبورت 2 علي Eutelsat 7°E-11513 H 29900-CW-Digiturk.

  • تردد قناة Eurosport 2 Deutschland علي Astra 19E – 12721 H 23500.

  • تردد قناة سبورت بلوس علي +Astra 19E – 12402 V 27500.

  • تردد قناة يورو سبورت 2 اتش دى علي قمر هوت بيرد Hotbird 13°E-11258 H 27500

  • تردد قناة يورو سبورت 2 بول علي تردد Hotbird 13°E -11240 V 27500.

  • تردد قناة اورانج سبورت بول علي تردد 10796 V 27500 القمر الصناعي هوت بيرد.

  • تردد قناة ORTB علي Eutelsat 5°W-12690 V 30000 / FTA.

  • تردد قناة UBC TV Uganda علي تردد Intelsat 64.2°E-3654 R 5632 / FTA + C-Band

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