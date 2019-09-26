Tracking – الآن بث قناة mbc مغربيه الموجهة للمغرب العربي ◀️ تردد قناة ام بي سي 5 الجديدة 2019...

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تردد قناة ام بي سي 5 الجديدة 2019 حيث تعتمد فكرة بث القناة على تقديم المحتوى الفني والثقافي لدول المغرب العربي، من خلال الاهتمام بشأن دول ( الجزائر – المغرب – تونس – ليبيا – موريتانيا) ومن المنتظر أن تعرض برامج مميزة ومسلسلات حصرية كما عودتنا شبكة ام بي سي دائماً.

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تردد قناة mbc 5 الموجهة للمغرب العربي

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قناة ام بي سي 5 الجديدة 2019

أعلنت شبكة قنوات MBC في مؤتمر صحفي بشأن الإعلان عن الموسم الجديد والخامس من برنامج The Voice، كما استعرض الحديث عن إطلاق قناة جديدة باسم MBC Cinq أي mbc 5 ولكن باللغة الفرنسية، نظراً لبثها في دول شمال إفريقيا.

وفي سياق الحديث كشف مازن حايك المتحدث الرسمي باسم شبكة قنوات MBC عن موعد البث التجريبي للقناة والذي سيكون يوم السبت المقبل 21 سبتمبر 2019، كما ستغطي كافة الدول العربية والشرق الأوسط.

تعرف على لائحة البرامج التي ستعرض على القناة MBC 5 الجديدة

تردد قناة mbc 5 الجديد 2019

يمكنك استقبال تردد قناة ام بي سي 5 من خلال أجهزة الاستقبال المختلفة عبر القمر الصناعي نايل سات – عرب سات، وإليكم التردد:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ المدار نايل سات – يوتل سات 11559 MHz عمودي 27500 5/6 7 درجات غرب عرب سات بدر5 12284MHz عمودي 27500 5/6 26 درجة شرق

Starting قناة mbc 5 الموجهة للمغرب العربي ◀️ تردد قناة ام بي سي 5 الجديدة 2019 ومفاجآت سارة مع بث القناة الكبير على نايل سات و بدر سات

مفاجآت عند البث التجريبي لقناة ام بي سي 5

اعتادت مجموعة قنوات ام بي سي أن تبعث روح البهجة والسعادة على متابعيها من أنحاء العالم، لذا سيكون عند افتتاح القناة مفاجأت عديدة منها: