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استقبل الآن تردد قنوات الأفلام الهندية على قمر النايل سات

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تعد الدراما الهندية الآن واحدة من أكثر الدراما المفضلة لدى الكثير من البيوت في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يحب الكثير مشاهدة الأفلام الهندية والمسلسلات الهندية التي تذاع بصورة مبدلجة أو مترجمة، كما تعتمد السينما الهندية في تصويرها للأفلام أو المسلسلات على عامل الإبهار للمشاهد فتحرص على الاختيار الجيد للممثلين وأماكن التصوير التي تعمل على جذب انتباه الجمهور المتابع، لذلك يبحث الكثير عن تردد قنوات الأفلام الهندية على الأقمار الصناعية المختلفة، لمشاهدة كل ما هو جديد ومميز في السينما الهندية.

تردد قنوات الأفلام الهندية

تقدم قنوات الأفلام الهندية الدراما الهندية المختلفة على مدار اليوم دون توقف أو تقطيع أو تشفير ودون الحاجة لدفع أي اشتراكات شهرية، وقد تميزت السينما الهندية بالأزياء المختلفة والديكورات المميزة عن غيرها من أي دراما أخرى، كما استطاعت الدراما الهندية أن تجذب انتباه العديد من متابعي شاشة التليفزيون في مختلف أنحاء الوطن العربي، ولذلك تم إطلاق العديد من القنوات المتخصصة في عرض الأفلام الهندية فقط، لتكون واجهة المشاهد الأولى لمشاهدة تلك الأفلام والاستمتاع بدراما بوليوود المختلفة والمميزة.

تردد قنوات الأفلام الهندية

يبحث الكثير عن تردد قنوات الأفلام التي تخصصت في عرض الدراما الهندية فقط والتي تمكنت من حصد الكثير من المشاهدات في فترات زمنية قليلة، كما استطاعت تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق ومتابعي الدراما الهندية في كل مكان، مما ساعد على انتشار تلك الدراما في جميع أنحاء الوطن العربي، وجعلها من الأفلام الأكثر مشاهدة، وذلك بسبب تنوع الأفكار سواء الأفلام الرومانسية أو الكوميدية أو أفلام الأكشن، وإليكم ترددات قنوات الأفلام الهندية التي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي:

القناة التردد معامل تصحيح الخطأ معامل الترميز الاستقطاب
Zee Alwan 11939 6/5 27500 عمودي
Star plus 11881 4/3 27500 أفقي
سهر هندي 11179 6/5 27500 عمودي
طلقة هندي 11604 6/5 27500 أفقي
طلقة هندي 11603 6/5 27500 أفقي
شاروخان 11873 6/5 27500 عمودي
شاروخان 11872 6/5 27500 عمودي
حكاية هندي 11179 6/5 27500 عمودي
Color Tv 11881 6/5 27500 أفقي
ام بي سي بوليود 11559 4/3 27500 عمودي
ام بي سي بوليود 11470 4/3 27500 عمودي
ام بي سي بوليود 11471 4/3 27500 عمودي
ام بي سي بوليود 11270 4/3 27500 عمودي
ام بي سي بوليود 11284 4/3 27500 عمودي
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