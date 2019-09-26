اضبط واستقبل تردد قنوات سي بي سي CBC على قمر نايل سات الصناعي

تعد مجموعة قنوات سي بي سي CBC واحدة من أهم القنوات التليفزيونية الموجودة حاليًا، والتي تبث عبر قمر نايل سات الصناعي بصورة مجانية دون تشفير أو تقطيع ودون الحاجة لدفع أي اشتراكات شهرية، كما تضم شبكة قنوات سي بي سي CBC أربعة قنوات مختلفة التخصصات والأهداف، مما ساعد على انتشار القنوات بصورة قوية وزيادة عدد المشاهدين بشكل دائم، ولذلك يزداد البحث يوميًا عن تردد جميع قنوات سي بي سي CBC على قمر نايل سات الصناعي، لمتابعة ما تقدمه القنوات من محتوى مميز ومشوق، وهذا ما سنوضحه لكم في السطور التالية، فتابعونا..

تردد قنوات سي بي سي CBC

تضم شبكة قنوات سي بي سي CBC 4 قنوات تليفزيونية مختلفة الاهتمامات، حيث تضم قنوات CBC و CBC سفرة و CBC دراما و CBC اكسترا، والتي استطاعت من خلال تلك القنوات أن تجذب إليها العديد من الجمهور من المهتمين بمشاهدة شاشة التليفزيون، حيث تقدم العديد من الأفلام والمسلسلات الدرامية عبر شاشة قناة CBC دراما والتي شاركت في الموسم الرمضاني لهذا العام بالكثير من المسلسلات، كما تقدم برامج الطبخ والأكل والبرامج المختلفة على قناة CBC سفرة، وغيرهم من البرامج الإخبارية الهامة على شاشة قناة CBC اكسترا، ويمكنكم مشاهدة جميع قنوات CBC من خلال ضبط أجهزة الاستقبال الخاصة بكم على هذه الترددات:

القناة القمر التردد معامل التصحيح معامل الخطأ سي بي سي نايل سات 11488 27500 4/3 سي بي سي دراما نايل سات 11488 (v) 27500 ¾ سي بي سي دراما نايل سات 11919 (h) 27500 5/6 سي بي سي سفرة نايل سات 11488 27500 5/6 سي بي سي سفرة عرب سات 11390 27500 4/3 سي بي سي اكسترا نايل سات 11488 27500 ¾

قنوات سي بي سي

انطلقت مجموعة قنوات سي بي سي CBC على شاشة التليفزيون منذ رمضان 2011، وشهدت انطلاقة قوية جدًا عملت على جذب الكثير من المشاهدات وتربعها على قائمة القنوات الأكثر مشاهدة وذلك بسبب التطور الدائم للمحتوى الذي تقدمه قنوات سي بي سي، بالإضافة إلى حرصهم الدائم على المشاركة في الماراثون الرمضاني لكل عام بالعديد من البرامج والمسلسلات الرمضانية المميزة، ولذلك هي تعتبر واجهة المشاهد الأولى بمختلف الفئات العمرية والفكرية لتنوع المحتوى المذاع عبر شاشتها.