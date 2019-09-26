استقبل الآن تردد قناة دربكة أفلام Darbka Aflam الجديد 2019 على القمر الصناعي نايل سات

تردد قناة دربكة أفلام على النايل سات 2019, نقدم إليكم اليوم عبر موقعنا قناة من أفضل القنوات المصرية الفضائية المتخصصة في بث أحدث الأفلام المصرية، والتي يبحث عنها معظم المشاهدين في الوطن العربي وليس مصر فقط، وقد اعتادت قناة دربكة أفلام على عرض كل ما هو جديد في عالم السينما المصرية عن طريق بث الأفلام الجديدة عقب عرضها في دور السينما المصرية على قناتها بشكل حصري وبلا منافس، ولذلك أصبحت في وقت قصير من أشهر القنوات المصرية والفضائية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة دربكة أفلام Darbka Aflam الجديد 2019

يمكنك الآن مشاهدة قناة دربكة أفلام عبر القمر الصناعي من خلال ضبط تردد القناة بعد التغيرات التي وضعها القائمين عليها، لذا يفضل وضع التردد الجديد بالشكل الصحيح حتى تظهر لكم صوت وصورة عالية الجودة، والاستمتاع بمشاهدة الأفلام المفضلة لكم.

كما يمكنكم مشاهدة الأفلام على قناة دربكة على القمر يوتلسات Eutelsat 7 West A القريب من القمر الصناعي نايل سات، من خلال ضبط التردد على مدار 7°W غرباً.

التردد معامل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب التشفير 11602 27500 6/5 H مجاني

نبذة قصيرة عن قناة دربكة أفلام 2019

اشتهرت قناة دربكة أفلام بعرض أحدث الأفلام المصرية والتي حازت على إقبال كبير، نظراً لاستقطابها الأفلام التي حصدت نسبة عالية من المشاهدين، فمنذ قليل عرضت فيلم ” البدلة” للفنان تامر حسني والذي نال إعجاب كل من شاهدوه، وليس هذا فقط بل قامت بعرضه مرة أخرى بعد ساعتين من عرضه على القناة بمثابة عرض حصري لأول مرة.

وتتوالى الأفلام الحديثة على شاشة القناة الصغيرة شاشة العائلة المصرية قناة دربكة أفلام والتي تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلبية رغبات السادة المشاهدين في مصر والوطن العربي، والجدير بالذكر بأنه يوجد عدة قنوات أخرى متنوعة للسادة المشاهدين تابعة لمجموعة قنوات دربكة والتي تشمل: