استقبل تردد قناة بانوراما فود PNC Food على قمر نايل سات الصناعي

تعد قناة بانورما فود إحدى أهم قنوات الطبخ الموجودة على شاشة التليفزيون والمتخصصة في عرض كل ما يخص عالم المطبخ وتجهيز الأطعمة بالطرق المختلفة والتعرف على طرق تحضير الحلويات الشرقية والغربية، والتي تبث بصورة مجانية دون تشويش أو تقطيع عبر قمر نايل سات الصناعي، وقد استطاعت القناة جذب العديد من المشاهدات من كل متابعي قنوات الطبخ المفضلة لدى الكثير من ربات البيوت والفتيات التي تحرص على اكتساب الخبرات وتعلم الوصفات الجديدة، لذلك تشهد مواقع البحث تساؤل الكثير عن تردد قناة بانوراما فود PNC Food لمشاهدة كل ما تقدمه القناة من محتوى مميز ومختلف.

تردد قناة بانوراما فود على النايل سات 2019 التردد الحديث لقناة pnc food

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استقبل قنوات أخرى للطبخ:

تردد قناة بانوراما فود

تبث قناة بانوراما فود على شاشة التليفزيون عبر قمر نايل سات الصناعي، بصورة مجانية دون الحاجة لدفع أي اشتراكات شهرية، وقد تمكنت من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة وتحقيق شهرة واسعة وسط قنوات الطبخ الأخرى والتي تهتم بتقديم نفس المحتوى عبر شاشتها، كما تقدم قناة بانورما فود وصفات اقتصادية ومبتكرة لأجمل وصفات الطعام وطرق التحضير والتقديم المختلفة، ويمكنكم استقبال القناة على شاشة التليفزيون الخاص بكم عن طريق إدخال التردد الخاص بالقناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم لمشاهدة القناة بصورة صحيحة وطبيعية:

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ بانوراما فود 11219 27500 أفقي 4/3 بانوراما فود 12341 27500 أفقي 6/5 بانوراما فود 12343 27500 أفقي 6/5 بانوراما فود 12562 27500 رأسي 4/3 بانوراما فود 12343 27500 أفقي 4/3

قناة بانوراما فودPNC Food

يبحث المهتمين بالطبخ والطعام دائمًا عن التجدد الدائم في وصفات تحضير الطعام وطرق التقديم الغربية والشرقية، كما يهتم الكثير بمعرفة الأكلات خليجية وتحضيرها بطرق مختلفة ومبتكرة، ومن البرامج التي تذاع على شاشة قناة بانورما فود ويقدمها نخبة من أفضل وأمهر الشيفات في مصر، برنامج “سفرة سالي” و “المطعم” والعزومة” و”البلدي يوكل” وغيرهم من البرامج المميزة والعصرية.