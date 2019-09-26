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استقبل الآن تردد قنوات المسلسلات التركية المدبلجة على الأقمار الصناعية

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تعد المسلسلات التركية اليوم واحدة من المسلسلات الأكثر مشاهدة على شاشة التليفزيون، ويبحث الكثير يوميًا عن تردد قنوات المسلسلات التركية المدبلجة على الأقمار الصناعية المختلفة، والتي أصبحت أساسية في جميع المنازل المصرية أو العربية، واستطاعت جذب عدد كبير من الجماهير والمتابعين من مختلف أنحاء الوطن العربي، والتي تذاع بصورة مدبلجة باللغة السورية ويحبها الكثير من متابعي الدرامي التركية، ومن أهم تلك القنوات قناة “حريم السلطان” وقناة تايم تركي” و”سي ار تي” وغيرهم من القنوات التي تبث على قمر نايل سات وعرب سات وغيرهم من الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد قنوات المسلسلات التركية المدبلجة

استطاعت المسلسلات التركية أن تجذب أنظار الكثير من متابعي شاشة التليفزيون وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة في مختلف أنحاء الوطن العربي، والتي تبث بصورة مجانية غير مشفرة على مدار اليوم، وذلك بجودة عالية وأقل فواصل إعلانية، ومن تلك المسلسلات التي تعرض على شاشة التليفزيون، مسلسل “حريم السلطان” والذي تربع على قائمة المسلسلات التركية الأكثر مشاهدة في الوطن العربي، ومسلسل “سنوات الضياع” و”العشق الممنوع” وغيرهم من المسلسلات التركية المميزة التي لاقت إعجاب الكثير وسنوضح لكم في السطور التالية ترددات تلك القنوات على شاشة التليفزيون.

ترددات قنوات المسلسلات التركية 2019

يستطيع عشاق الدراما التركية مشاهدة جميع المسلسلات التركية المفضلة من خلال شاشة التليفزيون بكل سهولة دون الحاجة لدفع اشتراكات شهرية أو الدخول على شبكة الانترنت لمشاهدة تلك المسلسلات، كما تحرص قنوات المسلسلات التركية على تقليل عدد الفواصل ومدتها حتى لا يشعر المشاهد بملل أثناء متابعة حلقة المسلسل، كما تعرض حلقات المسلسل على مدار الأسبوع، كما تهتم تلك القنوات بعرض محتوى يتناسب مع جميع أفراد العائلة وحذف كل ما يتناقض مع قيم وتقاليد المجتمعات العربية، وإليكم قائمة بالقنوات التي تعرض المسلسلات التركية المدبلجة على الأقمار الصناعية المختلفة:

القناة القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ
حريم السلطان نايل سات 11177 أفقي 27500 4/3
حريم السلطان نايل سات 11179 أفقي 27500 4/3
حريم السلطان نايل سات 11116 أفقي 27500 4/3
تايم تركي نايل سات 11526 أفقي 27500 4/3
سي أر تي دراما نايل سات 12226 عمودي 27500 6/5
لنا نايل سات 12360 عمودي 27500 6/5
بلاي حكايات نايل سات 11179 أفقي 27500 4/3
بلاي حكايات نايل سات 12360 عمودي 27500 4/3
النهار دراما نايل سات 11488 أفقي 27500 4/3
صدى البلد نايل سات 11430 عمودي 27500 6/5
صدى البلد نايل سات 12284 عمودي 27500 6/5
MBC 4 نايل سات 11559 أفقي 27500 6/5
MBC4 دراما نايل سات 11470 أفقي 27500 6/5
MBC4 دراما عرب سات 11270 أفقي 27500 6/5
أبو ظبي دراما بدر سات 11804 أفقي 27500 4/3
أبو ظبي دراما بدر سات 12467 أفقي 27500 4/3
أبو ظبي دراما نايل سات 12226 أفقي 27500 4/3
أبو ظبي دراما بدر سات 12091 عمودي 27500 4/3
شو تي في Show Tv ترك سات 12209 عمودي 27500 4/3
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