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استقبل واضبط الآن تردد قنوات الطبخ على الأقمار الصناعية|لمتابعة برامج الطهي المختلفة لصنع أشهى...

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تبحث الكثير من ربات البيوت والفتيات وغيرهم من المهتمين بعالم المطبخ والطعام، عن ترددات جميع قنوات الطبخ الموجودة على الأقمار الصناعية المختلفة لمتابعة كل ما هو جديد في عالم المطبخ ومشاهدة وصفات لجميع الأكلات الشرقية والغربية والحلويات بمختلف أنواعها، حيث استطاعت تلك القنوات المتخصصة جذب العديد من المشاهدات والجمهور المتابع لكل ما يخص الطعام وطرق التحضير والتقديم المختلفة، ومن ضمن تلك القنوات قناة CBC سفرة التي تربعت على عرش القنوات الأكثر مشاهدة في مصر بسبب المحتوى المميز الذي تقدمه القناة، وغيرها من القنوات التي تهتم بتقديم ذلك المحتوى لكل عشاق المطبخ من جميع أنحاء الوطن العربي.

 

جميع ترددات قنوات الطبخ علي النايل سات 2019

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استقبل قنوات أخرى للطبخ:

تردد قنوات الطبخ على الأقمار الصناعية

هناك الكثير من القنوات التي تبث من خلال الأقمار الصناعية المختلفة، وقد تخصصت في عرض كل ما يخص الأسر المصرية والعربية من أكلات وبرامج للطهي والتي تعمل على تقديم الوجبات بصورة بسيطة وميسرة للجميع، وقد استطاعت تلك القنوات جذب الكثير من المشاهدات من مختلف أنحاء الوطن العربي، ولا تقتصر متابعة تلك القنوات على ربات المنازل فقط، بينما يشاهدها الجميع من مختلف الأعمار، ومن البرامج المميزة التي تذاع على برامج الطهي، برنامج الأكيل الذي يقدمه “مراد مكرم” وبرنامج “الشيف” و”زعفران وفانيليا” وغيرهم من البرامج المميزة.

ترددات جميع قنوات الطبخ 2019

يزداد البحث يوميًا عن ترددات جميع قنوات الطبخ سواء على قمر نايل سات الصناعي أو قمر عرب سات، والتي أصبحت واحدة من القنوات الأساسية في أي منزل من أهم سبل تعلم طرق الطبخ المختلفة ولمشاهدة الأكلات الجديدة واكتساب المزيد من الخبرات في عالم الطبخ والمطبخ بالإضافة إلى التعرف على الحلويات الغربية والشرقية وطرق التحضير والتقديم المختلفة، بالإضافة إلى جميع وصفات الأكلات المختلفة سواء العربية أو الغربية، ومن بينهم قناة CBC Sofra و بانورما فود PNC و Fatafeat، وغيرهم.

القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل ترميز الخطأ
CBC سفرة نايل سات 11488 27500 أفقي 6/5
CBC سفرة عرب سات 11390 27500 أفقي 4/3
بانوراما فود PNC نايل سات 12341 27500 أفقي 6/5
بانورما PNC نايل سات 12343 27500 أفقي 6/5
بانورما PNC نايل سات 12562 27500 رأسي 4/3
بانورما PNC (SD) نايل سات 12343 27500 أفقي 4/3
بانورما فود PNC نايل سات 11219 27500 أفقي 4/3
فتافيت Fatafeat عرب سات 10930 27500 أفقي 2/3
فود نتورك Food Network نايل سات 12073 27500 أفقي 2/3
فود نتورك Food Network هوت بيرد 11449 27500 أفقي 3/4
فود نتورك Food Network هوت بيرد 11508 27500 رأسي 3/4
فود نتورك Food Network بلغاريا سات 12456 27500 أفقي 2/3
ست البيت Set Al Beit نايل سات 12562 27500 رأسي 6/5
تيستي فود Tasty Food (SD) نايل سات 12379 27500 أفقي 6/5
تيستي فود Tasty Food (SD) نايل سات 11430 27500 رأسي 6/5
الشاشة فود Al Shasha Food نايل سات 11526 27500 أفقي 6/5
سميرة نايل سات 12360 27500 عمودي 6/5
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