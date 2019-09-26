اضبط واستقبل تردد قناة سما العين Sama Al-Ain على القمر الصناعي نايل سات 201

تردد قناة سما العين على النايل سات 2019, قناة سما العين إحدى قنوات الإمارات الشهيرة، حيث تبث كافة الأخبار المحلية والعالمية التي تهم المواطنين داخل دولة الإمارات وخارجها، لهذا أصبحت منافس قوي ومميز بين القنوات الإخبارية الأخرى في العالم العربي، وكذلك قناة سما العين من القنوات التي تهتم بالقضايا الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي من خلال عرضها لحظة بلحظة على مدار الـ 24 ساعة.

تردد قناة سما العين Sama Al-Ain 2019

حان الوقت لضبط تردد قناة سما العين الجديد عن طريق جهاز الاستقبال الخاص بك ” الريسيفر”، لتتمتع بمشاهدة واضحة بصوت وصوت دون انقطاع أو تشويش:

التردد معامل الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ جودة القناة 12604 27500 V 4/3 SD

قناة سما العين 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

قناة سما العين واحدة من القنوات المميزة الإماراتية، التابعة لإمارة العين من ضمن الإمارات العربية المتحدة، تخصصت في تقديم كل ما يبحث عنه المواطن الإماراتي والعربي على حداً سواء.

تمتلك العديد من الاستوديوهات المجهزة بأحدث التقنيات المتطورة، حتى تستطيع نقل كافة الأخبار على الساحة العربية بشكل جيد يجذب انتباه المشاهد في كل مكان.

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تعتمد قناة سما العين على مجموعة كبيرة من المراسلين في الشوارع العربية، بالإضافة إلى الإعلامين في الاستوديوهات التحليلية الذي يستضيف أشهر المفكرين، السياسيين، الأدباء ونجوم الفن والمجتمع.

أبرز برامج قناة سما العين 2019

اعتادت قناة سما العين على عرض المحتوى الذي يبحث عنه المواطنين على الساحة المحلية والإقليمية، لذلك القناة تستهدف عدة برامج لتوضيح كل ما يحدث في العالم العربي والعالمي من خلال البرامج اليومية المتنوعة، مثل:

برنامج مشاهير دوت كوم.

برنامج ماى موتور.

برنامج بنفسج.

برنامج صرنا الهوا.

برنامج صفاء دريم.

قناة سما العين بث مباشر 2019

بناءً على طلبات المشاهدين قامت قناة سما العين بإطلاق صفحة تابعة للقناة على أن تكون من ضمن صفحات التواصل الاجتماعي ” فيس بوك – تويتر – انستجرام”، بالإضافة إلى توافر قناة بث مباشر على اليوتيوب لمتابعة كل ما يحدث في الشارع العربي.