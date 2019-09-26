أستقبل الآن تردد قناة ست البيت على قمر نايل سات الصناعي

وسط القنوات المتخصصة في عالم الطبخ وطرق تحضير وتقديم الطعام المختلفة، هناك قناة ست البيت التي استطاعت جذب العديد من المشاهدات حتى كونت قاعدة جماهيرية كبيرة، لما تقدمه القناة من محتوى مميز ومفيد لكل ربات البيوت، كما تقدم العديد من وصفات الطبخ الجديدة من خلال العديد من البرامج المتنوعة ومنهم، برنامج” طعم البيوت” و “بالعربي” و”الكوكو” وبهارات”، ولذلك يزداد البحث يوميًا عن تردد قناة ست البيت على قمر نايل سات الصناعي لمشاهدة كل ما تقدمه القناة.

تعرف على:

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تردد قناة ست البيت للطبخ علي النايل سات

تردد قناة ست البيت

تبق قناة ست البيت عبر القمر الصناعي نايل سات بصورة مجانية غير مشفرة وبجودة عالية، على مدار اليوم دون تقطيع أو تشويش، وتعتبر قناة ست البيت هي أحد أهم قنوات الطبخ الموجودة حاليًا على شاشة التليفزيون حيث تقدم فنون وطرق الطهي المختلفة وتعلم المهارات الجديدة وطرق التقديم المبتكرة، كما ساعدت الكثير من الفتيات على تعلم وصفات جديدة دون عناء البحث على شبكات الانترنت، ويمكنكم استقبال القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم بكل سهولة عن طريق إدخال التردد الخاص بالقناة والاستمتاع بمشاهدة برامجها على مدار الساعة.

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ Set Al Beit ست البيت النايل سات 12562 27500 رأسي 6/5

قناة ست البيت على قمر نايل سات الصناعي

تقدم قناة ست البيت على شاشتها العديد من البرامج التي تخص عالم الطبخ وتحضير الطعام بالطرق الشرقية والغربية المختلفة، حتى أصبحت واحدة من القنوات الأكثر مشاهدة، بالمقارنة بالقنوات الأخرى التي تقدم نفس المحتوى، كما ساعدت الكثير من الفتيات في اكتساب المزيد من الخبرات التي تخص المطبخ وتحضير الأكلات بالطرق العربية والغربية المختلفة، كما تعتمد على في برامجها على الوصفات البسيطة بإمكانيات محدودة حتى تناسب جميع البيوت.