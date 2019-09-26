الارشيف / ترددات

استقبل واضبط تردد قنوات الأفلام الأجنبية على الأقمار الصناعية المختلفة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصبحت قنوات الأفلام الأجنبية اليوم واحدة من أهم القنوات الموجودة على شاشة التليفزيون والتي تبث عبر الأقمار الصناعية المختلفة، حيث يبحث الكثير يوميًا عن تردد قنوات الأفلام الأجنبية والتي تبث على مدار اليوم دون تقطيع أو تشويش ودون الحاجة لدفع أي اشتراكات شهرية، حيث يفضل الكثير بمختلف الأعمار والأجناس مشاهدة الأفلام الأجنبية المترجمة بتصنيفاتها المختلفة، سواء الأفلام الرومانسية أو أفلام الكوميديا أو أفلام الرعب والخيال العلمي، بالإضافة إلى أفلام الأكشن التي يحبها الكثير من متابعي الافلام في مصر ومختلف أنحاء الوطن العربي ومن يتابعوا الأفلام الأجنبية بصورة مترجمة، وسنقدم لكم في السطور التالية تردد تلك القنوات فتابعونا..

تردد قنوات الأفلام الأجنبية

استطاعت قنوات الأفلام الأجنبية جذب العديد من المشاهدات في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يفضل الكثير مشاهدة الأفلام الأجنبية سواء الصغار أو الكبار أو المراهقين، فمنهم من يفضل أفلام الرعب وآخرين يفضلوا أفلام الحركة والسرعة، ويفضل بعض الأطفال مشاهدة الأفلام الأجنبية الكوميدية، وغيرهم من أنواع الأفلام الأجنبية المختلفة، ومن أهم تلك القنوات التي تهتم بتقديم الأفلام الأجنبية مترجمة باللغة العربية، قناة MBC2 و قناة Top Movies و قناة Nogoum Hollywood و D movies وغيرهم من القنوات الموجودة على شاشة التليفزيون.

تردد قنوات الأفلام الأجنبية نايل سات

يمكنكم استقبال قنوات الأفلام الأجنبية على شاشة التلفيزيون عن طريق إدخال الترددات الخاصة بكل قناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم والاستمتاع بمشاهدة القنوات بجودة عالية على مدار اليوم دون تقطيع أو تشفير، كما تبث تلك القنوات أفلامها على أقمار نايل سات وعرب سات الصناعيين وغيرهم من الأقمار الصناعية الأخرى، التي تتيح مشاهدة القنوات من مختلف أنحاء العالم، وإليكم ترددات قنوات الأفلام الأجنبية على النايل سات والعرب سات:

القناة القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
نجوم هوليود نايل سات 12562 27500 رأسي 4/3
Top Movies نايل سات 11873 27500 أفقي 4/3
Top Movies نايل سات 10873 27500 رأسي 6/5
Scare TV نايل سات 10872 27500 رأسي آلي
Spider Action نايل سات 12406 27500 أفقي آلي
D. Movies نايل سات 12406 27500 أفقي 4/3
كايرو وان أكشن نايل سات 12562 27500 رأسي آلي
Hulk Action نايل سات 10970 27500 أفقي 6/5
MBC 2 نايل سات 11470 27500 رأسي 6/5
MBC 2 نايل سات 11938 27500 رأسي 6/5
MBC Max نايل سات 11938 27500 رأسي 4/3
MBC Max عرب سات 11919 27500 رأسي 4/3
MBC Action نايل سات 11470 27500 رأسي 4/3
Advertisements

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا