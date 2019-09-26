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استقبل الآن تردد القنوات الإسلامية للأطفال على قمر النايل سات

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تردد القنوات الإسلامية للأطفال ، تعد القنوات الإسلامية للأطفال واحدة من أهم القنوات التي يحرص كل الآباء والأمهات على أن تكون موجودة على شاشة التليفزيون داخل جميع المنازل، حيث تعمل تلك القنوات على تقديم النشأة الدينية الصحيحة لدى الأطفال وتعليمهم لمبادئ الدين بصورة ميسرة وبسيطة يستوعبها الأطفال ويتقبلها عقل الطفل الصغير، واستطاعت تلك القنوات أن تصبح واحدة من أهم القنوات وأكثرهم مشاهدة على شاشة التليفزيون بسبب المحتوى المميز الذي تقدمه للأطفال من مختلف الأعمار، ولذلك نقدم لكم في السطور التالية قائمة بترددات جميع القنوات الإسلامية للأطفال على قمر النايل سات فتابعونا..

تردد القنوات الإسلامية للأطفال

تهتم القنوات الإسلامية للأطفال بتقديم البرامج والفقرات الدينية التي تعمل على زيادة الوعي لدى الأطفال وتعريف الطفل ببعض السنن المهجورة، بالإضافة إلى عرض الأناشيد الدينية المفضلة لدى الأطفال وبرامج الرسم والتلوين المختلفة، وتساعد تلك القنوات على زيادة الوعي الديني لدى الأطفال حيث يدخل المدرسة وهو يعلم الكثير عن دينه الإسلامي بصورة صحيحة بدون تعصب أو جهل، لذلك تعد تلك القنوات الإسلامية المخصصة للأطفال من أهم القنوات الموجودة على شاشة التليفزيون والتي يحرص الجميع على أن تكون موجودة داخل المنزل للاستفادة من برامجها المختلفة والمفيدة.

ترددات جميع القنوات الإسلامية

يمكنكم استقبال القنوات الإسلامية للأطفال والتي تضم قناة “ماجد” وقناة “طيور الجنة” و”طيور بيبي” وغيرهم من القنوات الإسلامية الأخرى التي تبث بصورة مجانية غير مشفرة ودون الحاجة لدفع أي اشتراكات شهرية، كما تبث تلك القنوات محتواها على مدار اليوم دون تقطيع أو تشويش، فكل ما عليكم هو إدخال التردد الخاص بكل قناة في المكان المخصص له على أجهزة الاستقبال الخاصة بكم والاستمتاع بمشاهدة قنوات إسلامية هدفها تعليم الطفل وتوجيهه إلى العادات والتقاليد الإسلامية السليمة بصورة صحيحة، وإليكم الترددات:

القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ
براعم 11564 27500 أفقي 6/5
براعم 10719 27500 رأسي 6/5
ماجد Majid 12226 27500 أفقي 6/5
ماجد Majid 12221 27500 رأسي آلي
طيور الجنة 11636 27500 رأسي 6/5
طيور الجنة 11315 27500 رأسي 6/5
طيور بيبي 11393 27500 رأسي آلي
أجيال 12149 27500 أفقي آلي
سمسم 11334 27500 أفقي آلي
سكر للأطفال 10873 27500 رأسي 6/5
كراميش للأطفال 11315 27500 رأسي 6/5
طفلي الحبيب 11334 27500 أفقي 6/5
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