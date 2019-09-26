toyor aljanah – تردد قناة طيور الجنة 2019 على القمر الصناعي نايل سات لمتابعة أحدث أغاني...

تردد قناة طيور الجنة 2019 , قناة طيور الجنة أول قناة عربية تخصصت في الأغاني العربية والدينية، لذلك تبحث الكثير من الأمهات عن القنوات المميزة للأطفال، فإذا كنت من محبي قناة طيور الجنة ومن متابعيها فيمكنك ضبط إشارة البث على التردد الموجود أسفل المقال، لكي يتمتع أحبابنا الأطفال بباقة من أروع الأغاني الدينية، والبرامج التي تساعدهم على تأقلم الحياة الاجتماعية الجديدة، وتوضح السلوكيات والعادات الصحيحة من حولهم من خلال الأغاني المعروضة على شاشة قناة طيور الجنة.

تردد قناة طيور الجنة 2019 على نايل سات toyor aljanah

تردد قناة طيور الجنة 2019

قناة طيور الجنة من أهم القنوات العربية المتخصصة للأطفال، فقد تم إطلاق بث قناتها في عام 2008، حيث تخصصت قناة طيور الجنة في عرض محتوى تعليمي وفني خاص بالأطفال مما جعل الإقبال يزيد على مشاهدتها بشكل كبير والبحث عن ترددها.

كما تضم قناة طيور الجنة العديد من الأغاني، والبرامج المميزة، بالإضافة إلى تواجد أشهر أسرة في تاريخ قناة طيور الجنة، وهي أسرة خالد مقداد التي تعرض أهم السلوكيات الاجتماعية التي يجب أن يتعلمها الأطفال لكن على شكل أغاني ممتعة.

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تتكون عائلة خالد مقداد من الأم والأب وأولادهم عصوم ووليد، جنا والتوأم الخطير زياد وأياد.

تردد قناة طيور الجنة 2019 عبر القمر الصناعي نايل سات

الآن يمكنك ضبط التردد للتمتع بأحدث وأجمل الأغاني العربية والدينية في قناة طيور الجنة.

التردد الترميز الاستقطاب معدل تصحيح الخطأ جودة القناة 11315 27500 V 3/4 SD

أهم البرامج التي تعرضها قناة طيور الجنة 2019

تعرض قناة طيور الجنة باقة من أفضل البرامج والأغاني الرائعة، التي تشمل الآتي:

برنامج الست الصغيرة.

برنامج خطاوي السيلاوي.

برنامج حزورة مع الأمورة.

برنامج اسم ومعنى وهو عبارة عن برنامج تعليمي للأطفال.

كما تضم قناة طيور الجنة مجموعة رائعة من الأغاني المميزة مثل: