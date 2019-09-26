Shoof Drama تردد قناة سوريا دراما الجديد والصحيح “تحديث سبتمبر 2019” على قمر “نايل...

تردد قناة شوف دراما الجديد Shoof Drama هي من أفضل القنوات الدرامية والأكثر تميزا وتنوعاً لمشاهدة المسلسلات الحصرية بجودة مرتفعة من حيث الصورة والصوت، وتبث قناة الدراما السورية محتواها المتميز مجانا فهي قناة مجانية مفتوحة بدون تشفير، كما تبث قناة شوف دراما السورية محتواها الدرامي طوال اليوم على مدار الساعة، وذلك بدون توقف أو تشويش، وتهتم قناة شوف دراما السورية بما تقدمه من أعمال درامية تناسب جميع الشرائح المجتمعية والفئات العمرية، لذلك استطاعت القناة في فترة وجيزة أن تلم شمل الأسر العربية أما شاشتها المتميزة.

وتجدر الإشارة إلى أن تردد قناة شوف دراما السورية “shoof drama” من الترددات الجديد على نايل سات ،والتي تقدم لمتابعيها ومشاهديها أفضل الأعمال الدرامية والتي حققت شعبية جارفة، فهي تقدم المسلسلات المصرية والعربية المتميزة، وتجدر الإشارة إلى عودة بث القناة بعد توقف افتقد جمهور القناة قناتهم المُفضلة، وأخيرا عادت القناة للبث من جديد، فيمكن مشاهدة قناة سورية دراما على قمر نايل سات ،كما يمكن مشاهدة قامت شوف على قناة يوتيوب شوف دراما.

Shoof Drama تردد قناة سوريا دراما الجديد والصحيح

رابط موقع Shoof Drama شوف دراما على يوتيوب

الصفحة الرسمية لقناة شوف دراما على الفيس بوك

أشهر الأعمال الدرامية التي تقدمها قناة الدراما السورية وقناة شوف دراما

مسلسل كونتاك

مسلسل ترجمان الأشواق

مسلسل عن الهوى والجوى

مسلسل اثر الفراشة

مسلسل ومضات

مسلسل حنين

مسلسل طوق البنات

مسلسل وهم

مسلسل عريس الهنا

مسلسل سليمو وحريمو

مسلسل وعدتني يا رفيقي

مسلسل وحدن

مسلسل روزنا

مسلسل الرابوص

مسلسل ما بتخلص حكايتنا

أما عن تردد قناة سوريا دراما Syrian Drama غي قناة مجانية بدون تشفير، والقناة تتبع هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية، وتقدم قناة سوريا دراما Syrian Drama أفضل الأعمال الدرامية المتميزة، كما تبث القناة من خلال القمر نايل سات والقمر عرب سات، هذا وقد استطاعت القناة في فترة وجيزة من تكوين قاعدة جماهيرية عريضة، بفضل ما تقدمة من أنجح الأعمال الدرامية التي تناسب جميع الشرائح المجتمعية، وكذلك تناسب كافة الفئات العمرية.

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تردد قناة سوريا دراما على قمر نايل سات وعرب سات

القمر التردد معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب النايل سات 11179 27500 5/6 أفقي النايل سات 11180 27500 5/6 أفقي العرب سات 12054 27500 3/4 عمودي

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وتجدر الإشارة إلى أن قناة سوريا دراما من القنوات التي ذاع صيتها مؤخراً سواء محلياً أو عربيا، فبث القناة يغ\ي مساحة جغرافية واسعة على امتداد الوطن العربي الكبير وجنوب أوروبا ووسط وغرب أفريقيا، كما أن القناة يتواصل بثها على مدار الساعة دون انقطاع، كما أن القناة مجانية مفتوحة بدون تشفير.