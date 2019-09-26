Playback mbc 5| اضبط واستقبل تردد قناة mbc 5 الجديدة 2019 على الأقمار الصناعية المختلفة

تابع معنا mbc 5 بعد انطلاق البث التجريبي للقناة – اعرف تردد قناة mbc 5 أم بي سي 5 الجديدة , أصبحت شبكة قنوات ام بي سي من أهم الشبكات الفضائية في الوطن العربي، ويرجع الفضل في هذا النجاح هو المحتوى المميز التي تقدمه على مدار عدة سنوات، فهي تخصصت في عرض البرامج المتنوعة، والمسلسلات الحصرية والأفلام المتميزة.

تهدف مجموعة قنوات ام بي سي الفضائية إلى توفير كل ما يبحث عنه المشاهدين في كل مكان، لذلك ستطلق قناة جديدة وسوف تنضم إلى تلك الشبكة العريقة وتتوالى حصاد المزيد من النجاح، ومن هنا تابع معنا من خلال السطور التالية؛ لتعرف المزيد عن هذه القناة الجديدة.

تردد قناة MBC5 الموجهة للمغرب الكبير على نايل سات و بدر سات

تردد قناة mbc 5 2019

صرح المتحدث الرسمي لمجموعة شبكة فنوات ام بي سي، حيث تحدث أن القناة الجديدة سيتم افتتاحها يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر 2019، وسوف يعرض عليها برامج باللغة العربية والفرنسية، نظراً لاستهدافها منطقة شمال إفريقيا ( المغرب – الجزائر – تونس – موريتانيا وغيرها من البلاد الأخرى في المنطقة)

تهتم القناة الجديدة mbc 5 على بث البرامج الحصرية، المسلسلات التركية والهندية المدبلجة الذي يعشقها معظم المشاهدين في منطقة الشرق الأوسط.

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برامج mbc 5 المغرب

تردد قناة mbc 5 الجديد 2019

بادر في تسجيل التردد الجديد على جهاز الاستقبال الخاص بك، حتى لا تفوتك الفرصة لمشاهدة البرامج والمسلسلات الممتعة من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز معدل تصحيح الخطأ المدار يوتل سات 7 مدار نايل سات Mhz11559 عمودي 27500 5/6 7 درجات غرب عرب سات بدر5 12284 MHz عمودي 27500 5/6 26 درجة شرق

تعرف أكثر عن مجموعة شبكة قنوات ام بي سي

مجموعة قنوات ام بي سي من القنوات المتميزة في عالم الفضائيات، فهي أصبحت منافس قوي أمام القنوات الأخرى.

تعد قنوات ام بي سي كبرى القنوات الفضائية في الشرق الأوسط الذي يمتلكها رجل الأعمال ” وليد إبراهيم”.

المقر الرئيسي للقناة مدينة دبي الساحرة بدولة الإمارات الشقيقة، تقريباً في مدينة الإنتاج الإعلامي بدبي.