ردد قناة بي فور يو أفلام B4U aflam الجديد تحديث سبتمبر 2019 “أفلام تعيشها” على قمر نايل...

نستعرض من خلال هذا التقرير “تردد قناة بي فور يو أفلام B4Uaflam والتي أصبحت من أهم القنوات التي تقم بعرض أشهر الأفلام الهندية، فالقناة بات لها عشاق ومحبين يتابعون جميع ما تقدمه من أعمال وأفلام هندية متميزة، فمحبي وعشاق الأفلام الهندية أصبحوا كُثر في جميع بلدان العالم لذلك سنتابع معكم التردد الجديد لقناة بي فور يو B4Uaflam الهندية، وذلك حتى يتمكن متابعي موقعنا من التعرف على تفاصيل أهم قناة هندية متخصصة في الأفلام البلوودية، كما تقد القناة أيضا برامج المسابقات وأخبار كبار النجوم، وقد أعلنت قنوات بي 4 يو B4Uaflam على صفحتها الرسمية عن إصدار أحدث أعمال التطوير للقناة لتنال رضا المشاهد.

وتجدر الإشارة إلى تراجع مشاهدة الأفلام الأمريكية لدى الشعوب العربية مقابل ارتفاع مشاهدة الأفلام الهندية، حيث تقدم قناة B4Uaflam أحدث الأفلام الهندية ذات الشهرة الواسعة وذائعة الصيت، وتعرض القناة الأفلام الهندية المترجمة للغة العربية وكذلك الأفلام الهندية المدبلجة، كما تقدم القناة محتوى متميز من البرامج والمسابقات، كما تقدم القناة جوائز ذهبية للفائزين بتلك المسابقات، وتعرض الصفحة الرسمية للقناة مواعيد أفلام اليوم، والتي يقوم بالتمثيل فيها أشهر الممثلين الهنديين من خلال رابط الصفحة الرسمية للقناة على الفيس بوك.

HOW TO WATCH US Satellite & Transponder: Nilesat – 104 Orbital Position: 7 degrees west Frequency 12418 MHz Polarization: Horizontal Symbol rate: 27.5 MSps