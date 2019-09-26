تردد قناة ام بي سي أكشن 2019 على نايل سات لمشاهدة فيلم Supernatural

تردد قناة ام بي سي أكشن للأفلام الأجنبية من أهم وأكثر الترددات الفضائية التي تحظى علي نسب بحث عالية في الوطن العربي، فالأفلام الأجنبية المترجمة من أكثر المحتويات الإعلامية جماهيرية في الشرق الأوسط أجمع، لما تتضمنه تلك الأفلام من خروج عن نمط الدراما العربية عموما، تقدم قناة ام بي سي أكشن الأفلام الأجنبية المترجمة على شاشتها علي مدار 24 ساعة، بجانب ذلك لا يقتصر اهتمام القناة بعرض الأفلام فقط بل تقدم قناة ام بي سي أكشن مجموعة من أقوي البرامج الأجنبية منها ما هوا متخصص في رياضة المصارعة الحرة ومنها ما هو مختص بعالم السيارات، هذا التنوع كان دائما من أكثر العوامل التي أثرت علي نشر تردد قناة ام بي سي أكشن وجعله من أهم ترددات العالم العربي.

في ها المقال سنعرض عليكم تردد قناة ام بي سي أكشن الفضائية علي نايل سات ، كما يمكنكم التعرف على جميع ترددات قنوات ام بي سي من هنا، كما سنقدم لكم نظرة عن تطور القناة ونشأتها، وفي الأخير سنلقي الضوء علي بعض البرامج التي تعرض حاليا علي قناة ام بي سي أكشن مثل برنامج دريفن وبرنامج wwe.

تردد قناة ام بي سي أكشن

لكل محبي الأفلام الأجنبية المترجمة وبرامج الأكشن والمغامرة نعرض عليكم في الجدول التالي أحدث تردد قناة ام بي سي أكشن

الخليج العربي عرب سات 11270 عامودي 27500 الخليج العربي نايل سات 11470 عامودي 27500 غرب افريقيا عرب سات 12284 عامودي 27500 غرب افريقيا نايل سات 11559 عامودي 27500

فقط متابعينا عليكم باستقبال الترددات المذكورة بالأعلى لمشاهدة أحدث الأفلام والبرامج علي القناة.

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قناة ام بي سي أكشن

ظهرت القناة في أول بث تليفزيوني لها في الخامس من مارس لعام 2007، ومنذ أن انطلقت وتخصصت القناة في تقديم الأفلام التي تحتوي على العديد من مشاهد الأكشن والمغامرة، ومنذ أن انطلقت وقد تمكن تردد قناة ام بي سي أكشن من دخول كل البيوت العربية، إذ انه علي مدار السنوات الماضية عرضت القناة عدد كبير من أشهر مسلسلات هوليود العالمية وأكثرها شهرة منها علي سبيل المثال مسلسل Nikita ومسلسل NCIS ومسلسل The Mentalist ، وغيرها من المسلسلات والأفلام المميزة، أضافت قناة ام بي سي أكشن نوعا جديد من المحتوى المقدم علي شاشتها وهوا المحتوى الرياضي، حيث تعرض القناة عدد كبير من برامج المصارعة الحرة من أبرزها برنامج wwe وبرنامج raw، بجانب ذلك تعرض القناة أيضا مجموعة من برامج السيارات مثل برنامج دريفن سنتناوله بالشرح فيما يلي.

برنامج دريفن عبر تردد قناة ام بي سي أكشن

هوا برنامج متخصص في السيارات الفارهة والمعدلة، يتناول البرنامج بيان أحدث أنواع السيارات في العالم ويقدم مجموعة من المقارنات عليها، كما يقدم البرنامج للمشاهد لمحة عن طريق تعديل السيارات وإضافة أشياء جديدة عليها، بجانب ذلك يقوم البرنامج بتجربة عدد من السيارات وإعطاء تقيم للأداء الخاص بها، هذا البرنامج نجح في اكتساب عدد كبير من المشاهدين للبحث عن تردد قناة ام بي سي أكشن بسبب قلة البرامج التي تتناول هذا النوع من المحتوي، فضلا عن كثر المهتمين بالسيارات في عالمنا العربي وخصوصا الخليج.

جدول أفلام قناة ام بي سي أكشن

ستعرض اليوم قناة ام بي سي أكشن مجموعة جديدة من الأفلام والبرامج التليفزيونية، وفيما يلي نقدم لكم عرض بمواعيد كل ما سيعرض عبر تردد قناة ام بي سي أكشن اليوم

توب 20 كاونت داون 11:49pm خبر 12:33am Supernatural 01:34am بولرز 02:26am أم تي في باجينغ آوت 02:59am أم تي في باجينغ آوت 03:31am The Carbonaro Effect 03:59am The Carbonaro Effect 04:26am Driven 04:49am توب 20 كاونت داون 05:35am Supernatural 06:29am بولرز 07:28am ليب سينك باتل 07:59am ليب سينك باتل 08:31am Quantum of Solace 08:59am Driven 10:58am Formula 1 11:59am Supernatural 12:59pm بولرز 01:48pm Quantum of Solace 02:28pm The Carbonaro Effect 04:28pm The Carbonaro Effect 04:55pm Supernatural 05:19pm بولرز 06:04pm Taken 3 06:39pm Driven 08:29pm Supernatural 09:29pm بولرز 10:23pm WWE Main Event 10:58pm

بهذا نكون قد انتهينا من تقديم تردد قناة ام بي سي أكشن الجديد، لكل من يواجه أي مشكلات ف استقبال تردد القناة الموضح بالأعلى نرجو مراسلتنا عن طريق التعليقات للعمل علي حل تلك المشكلات.